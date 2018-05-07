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В Оренбуржье пресекли деятельность опасной религиозной группировки
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В Оренбуржье пресекли деятельность опасной религиозной группировки 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В Бугуруслане, Асекеевском и Матвеевском районах области правоохранители проверили потенциально опасные религиозные группы.
По результатам проведенных мероприятий выяснилось, что одна из религиозных организаций действовала в противовес местным приходам Регионального духовного управления мусульман Оренбургской области.
Сотрудники полиции установили, что многие члены группировки прошли за рубежом обучение в исламских учреждениях, большинство учеников которых являются сторонниками ваххабитской идеологии. Согласно предварительным данным, некоторые члены организации общались с участниками незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии.
В ходе проверки у участников группы изъяли более 50 экземпляров экстремистской литературы. У одного из них правоохранители нашли огнестрельное охотничье ружье, которое хранилось с нарушениями законодательства.
На данный момент рассматривается вопрос о принятии процессуальных решений в отношении нарушителей.
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