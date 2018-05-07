В Оренбуржье пресекли деятельность опасной религиозной группировки

Бугуруслане , Асекеевском и Матвеевском районах области правоохранители проверили потенциально опасные религиозные группы.

По результатам проведенных мероприятий выяснилось, что одна из религиозных организаций действовала в противовес местным приходам Регионального духовного управления мусульман Оренбургской области

Сотрудники полиции установили, что многие члены группировки прошли за рубежом обучение в исламских учреждениях, большинство учеников которых являются сторонниками ваххабитской идеологии. Согласно предварительным данным, некоторые члены организации общались с участниками незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии

В ходе проверки у участников группы изъяли более 50 экземпляров экстремистской литературы. У одного из них правоохранители нашли огнестрельное охотничье ружье, которое хранилось с нарушениями законодательства.

На данный момент рассматривается вопрос о принятии процессуальных решений в отношении нарушителей.