Анна Безлюдная: «В нашей стране остро стоит уже не вопрос свободы слова, а вопрос свободы совести» — «Страна»

— Телеканал «Интер» традиционно широко отмечает День Победы. Что предложит канал зрителям в этом году?

Запорожья, — Cамое главное, что будет 9 мая в эфире «Интера», — это День Победы. Включив «Интер» с самого утра, человек целый день будет в атмосфере праздника. Если говорить об эфирном продукте, то это марафон «Наша Победа» в прямом эфире. Это огромная работа. Пять часов эксклюзивного материала, в том числе прямые включения из Киева (акция «Никто не забыт. Ничто не забыто»), а также из других городов — Одессы, Харькова Кривого Рога . Наша задача — показать, как Украина встретит День Победы. Несмотря на все препятствия и проблемы, которые сегодня существуют, большинство людей, я в этом уверена, празднуют День Победы и не ставят под сомнения нашу историю и нашу память. Вот это лицо настоящей, нормальной Украины мы и хотим показать. К сожалению, в нашей стране есть люди, которые пытаются это изменить по каким-то причинам: из-за собственных комплексов, политических амбиций, еще чего-то… Но на фоне миллионов нормальных людей, которые сохраняют и чтут память, они просто теряются в этот день.

Италии, В этом году в марафоне «Наша Победа» мы уделили большое внимание теме движения антифашистов в Европе в годы Второй Мировой войны. Есть уникальные истории из Франции Германии . Очень интересные судьбы. На основании каждого сюжета можно отдельно писать сценарий и снимать художественный фильм. Наши журналисты проделали огромную работу. Будут и малоизвестные факты о Сталинградской битве, взятии Берлина. И, конечно, истории наших ветеранов.

24 апреля мы проводили презентацию третьего тома книги-фотоальбома «Люди Победы» — она называется «Люди Победы. Наш полк». Собственно, такое название, как и у проекта на сайте polk.inter.ua, где мы четвертый год собираем истории фронтовиков. Уникальные факты, фотографии, документы. Ветераны Великой Отечественной рассказывают то, что до этого момента не было известно. То, что они пережили. Все эти проекты помогают сохранить правду о войне и Победе.

Вечером в 20.30 в эфире «Интера» традиционно большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех». Это самое ожидаемое событие не только в эфире «Интера», но и в целом — в стране. Для людей — это главный знак большого праздника. Есть концерт на «Интере», — значит, есть полноценный День Победы. Поскольку более масштабного празднования в стране в последнее время нет. Я рада, что у нас есть возможность уже который год создавать людям такой праздник. Концерт очень красивый, очень эмоциональный. Это то, что нужно нашему зрителю, то, чего ждут люди именно сегодня.

Еще у нас будет премьера сериала «Добровольцы». Это, по сути, сага. Интересная, драматичная история. Она начинается до войны и продолжается во время войны. В основном, события происходят в тылу. В большинстве военных сериалов и фильмов действия разворачиваются на фронте, но ведь без тыла не было бы и Победы. Людям в тылу пришлось пережить очень многое. И эти метаморфозы, которые происходят с людьми в критических ситуациях, актуальны и для нашего времени. Это не просто сериал на тему «как это было когда-то». Ты смотришь и думаешь: «А как бы я поступил?» Потому что наша ситуация тоже неоднозначная, она нас тоже каждый день сейчас ставит перед выбором. Считаю, что будет полезно и очень интересно смотреть «Добровольцев» — 9 мая на «Интере».

— Вы продолжаете вашу акцию «Никто не забыт» по восстановлению памятников солдатам Великой Отечественной?

— Да. Мы ее проводим уже четвертый год по всей территории Украины. И, соответственно, призываем делать это всех неравнодушных. На сайте «Наш полк» есть отдельная страница, посвященная этой теме. Восстановлены уже десятки памятников. А это немало. В Украине исторически очень хорошее отношение к памятникам, могилам. Там, где похоронены мои бабушка и дедушка, на сельском кладбище, есть братская могила, и она всегда ухоженная. Всегда высажены цветы, все покрашено и побелено и выглядит очень достойно. И это не единичный случай. К сожалению, в селах памятники 60-70 годов ветшают — они ведь не из мрамора. Местные жители и хотели бы их восстановить, но не имеют средств. Поэтому где-то мы помогаем, хотя тоже не всесильны. И максимально пропагандируем эту идею — чтобы могли помочь все, у кого есть возможность и желание. Развивается и проект «Наш полк» — на сайте собрано уже более тридцати тысяч историй фронтовиков. Мы называем его настоящим народным архивом. В Фейсбуке недавно появился паблик «Наш полк», и он достаточно быстро набирает подписчиков.

— А почему вы решили заниматься этим?

— Мы занимаем принципиальную позицию по поводу ряда ситуаций, которые сейчас происходят в стране. Бесчеловечных и запредельных с моей точки зрения — когда рушатся или оскверняются памятники, когда издеваются над стариками, которым за 90 лет. Это оскорбляет и унижает всю страну! Как такое возможно в Украине? А мы все тогда что здесь делаем? Поэтому мы занимали и будем занимать жесткую позицию — и в эфире, и в наших внеэфирных проектах.

— Когда в Новый год «Интер» показывал советские фильмы, это закончилось проверкой от Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Не думаете ли вы, что сейчас проект к 9 Мая может привести к аналогичным последствиям?

— Для начала, мы не нарушаем действующее украинское законодательство. Мы работаем абсолютно в рамках закона. И советские фильмы, включая «Иронию судьбы», мы показывали, имея на руках прокатные удостоверения, которые нам выдало Госкино. Какие к нам вопросы? Ну, запрещайте всё тогда. Мы не будем показывать. И люди пусть знают правду: это не мы не показываем эти фильмы, это нам запрещают их показывать. Я абсолютно убеждена здесь в нашей правоте. И иск о признании решения Нацсовета противоправным уже находится на рассмотрении суда.

Что касается последствий эфира 9 мая, хочу акцентировать внимание, что мы действуем в рамках сегодняшнего украинского законодательства. И в рамках жестких запретных законов мы все равно создаем тот продукт, который привлекает внимание миллионов людей. Хотя нельзя показывать это, нельзя показывать то. Фильм запрещен, потому что там этот актер, а этот запрещен потому, что такая сюжетная линия. Но мы научились в этих условиях работать и не просто выживать, а побеждать. Как мы побеждаем 9 мая!

Мы не нарушаем закон — какие могут быть последствия? Юридических — никаких. А если кому-то что-то не нравится — это уже их личная проблема.

— И фильмы советские продолжите показывать?

— Мы показываем их и сейчас. Те, которые не запрещены действующим украинским законодательством. На самом деле, огромное количество хороших фильмов запрещено, и поэтому их нет в нашем эфире. Мы не показываем их не потому, что не хотим, а потому что не можем. Многие зрители этого не понимают. Надеюсь, когда-то, может, в ближайшем будущем, этот бред с запретом закончится. Ведь это издевательство над людьми. Одна из наших подводок в концерте «Победа. Одна на всех» рассказывает, как в Германии начинали жечь книги в 1933 году. Слава Богу, это осталось далеко в истории. Мы, конечно же, не проводим прямых параллелей. Но в жизни все может повториться. Человек должен понимать, что нельзя чуть-чуть зайти за черту.

— Одно из последних ограничений — это языковые квоты на телевидении. Как канал пережил их введение и как это повлияет на качество украинского телевидения?

— В полной мере этот закон вступает в силу в середине октября 2018 года. И это еще сильнее усугубит существующие проблемы украинского телевидения. Его качество уже упало, и это очевидно зрителю. К сожалению, рекламный рынок сегодня не в состоянии покрыть расходы всех телеканалов. Ты можешь сделать хороший продукт и взять максимальное количество рейтингов, но это не компенсирует затраты. И вот это проблема. Поэтому, конечно, качество упало и еще упадет. Потому что любые искусственные ограничения — это насилие против рынка. Ну, нет проблемы украинского языка. Я убеждена. Нет и не было. У моей мамы с детства родной язык украинский, она родилась в Винницкой области, там выросла. У меня — русский. Но все мы говорим на двух языках. И практически во всех семьях так. В чем проблема? Зачем ограничивать русский язык? Мне ясно, что цель есть. Цель не развивать украинский язык, а задушить русский и все, что с ним связано. Вот это, по моему мнению, недопустимо и преступно по отношению к следующим поколениям. Русский язык — это один из мировых языков. Он дает возможность доступа к мировой литературе, культуре, науке. Поэтому запретами наносится непоправимый вред. Люди не будут знать толком ни русского, ни украинского. И с октября ситуация станет еще хуже. Какой процент населения говорит на литературном украинском языке? Какое качество языка мы будем слышать в эфире? Приглашая эксперта на программу, мы будем спрашивать, говорит ли он на украинском? И если нет, то не приходите? Бред!

А сколько актеров, хорошо говорящих на украинском языке? Их явно не хватает для такого объема производства, которого исторически требует украинское телевидение. У нас телевидение всегда было серьезного уровня. А сейчас мы сами себя убиваем.

Язык — это же не просто передача информации. Это сущность каждого человека. Это целый мир! Забрать у человека родной язык, это просто сказать: «Теперь ты будешь ходить в маске». Вот что такое язык.

— Как Вы оцениваете уровень свободы слова в Украине? В последнее время много медийных экспертов начали говорить, что есть правильные передачи и правильные приглашенные гости, а есть неправильные. Есть правильные журналисты, а есть неправильные и не журналисты вовсе.

— В нашей стране людей сейчас жестко делят на своих и чужих. Позволено навешивать ярлыки. Могут сказать: «Не нравится? Ну так уезжай!». Мне тоже кто-то не нравится, не нравятся решения этих людей. У меня нет к ним ненависти, но они мне не нравятся, они мне мешают. Но мне бы и в голову не пришло сказать: уезжайте отсюда!

Как я оцениваю? Я оцениваю трезво и адекватно: низкий уровень свободы слова и, главное, ответственности за слова. В нашей стране уже не вопрос свободы слова стоит остро, а вопрос свободы совести. Ответственность за свои слова и действия — с этим проблема. Разрушить чужую жизнь уже ничего не стоит.

Медийное сообщество отличается только тем, что имеет больше возможностей. И это еще страшнее. В медийном сообществе можно, например, организовать массовую травлю. Потому что есть оружие: сайт, канал, газета… Пишут какие-то вещи, которые ломают человеческие судьбы. Люди не задумываются, имеют ли они такое право. Происходит расчеловечивание общества, когда люди не чувствуют берегов. Взгляды могут меняться — никогда не будут все думать одинаково. В этом нет проблемы. Проблема сейчас в другом — люди перестают быть людьми.

Галина Студенникова

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