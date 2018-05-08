Анна Безлюдная: В День Победы «Интер» будет вместе с миллионами украинцев

А также о специально подготовленном командой «Интера» к этому событию телемарафоне, о том, как она относится к Православной Церкви , и об ответственности за те решения, последствия которых будут ощущаться сотни, а может, и тысячи лет.

Анна , что для Вас лично значит 9 Мая?

— Для меня и для моей семьи, безусловно, это — большой праздник. Так было с детства, и для меня ничего не поменялось, несмотря на внешние обстоятельства. Сейчас я этот праздник чувствую особенно остро. Сегодня для меня это не просто дань памяти. Есть понимание, что ты должен отстаивать эту память, для того чтобы ее не исказили и не извратили. Это позиция моя, всех моих родных, очень многих моих друзей и, думаю, миллионов украинцев.

У меня оба деда воевали. Дедушка по отцу — Безлюдный Андрей Трофимович — был кадровым военным, офицером. Я его, к сожалению, не застала, родилась уже после его смерти. Он был майором Красной армии, прошел войну, был ранен. Я им очень горжусь, знаю много историй о том, как он воевал. В 1943 году, сразу после освобождения Харькова , дедушка принимал участие в создании в городе Суворовского училища — одного из первых в Советском Союзе.

Мой второй дедушка — мамин отец — Вольский Виктор Карлович был директором школы, он воевал в ополчении, его жена, моя бабушка, пережила оккупацию. Все, что выпало на долю советских семей в годы Великой Отечественной войны, моя семья в полной мере пережила. Для меня это личная память. Я ее не предам ни при каких обстоятельствах.

— 9 мая, как об этом пишут в украинских СМИ, в Киеве состоится марш тех, кто чтит память о той Великой Победе, — «Никто не забыт. Ничто не забыто». А кроме того подана заявка в мэрию Киева о другой акции, которую хотят провести радикалы, националисты под названием «Бессмертная дивизия» и посвятить ее дивизии СС «Галичина», которая воевала против Красной армии. Нам известно, что канал «Интер» собирается освещать события этого дня. Что же будет показывать «Интер»?

Запорожья, — Мы будем в прямом эфире транслировать акцию «Никто не забыт. Ничто не забыто». Люди пройдут торжественным маршем с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны по центру Киева к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы. Также мы будем включаться из других городов Украины Кривого Рога , Харькова, Одессы… Все это пройдет в рамках марафона, который мы делаем не первый год. Он называется «Наша Победа» — с семи утра идет в прямом эфире на «Интере».

Концерт «Победа. Одна на всех» на телеканале «Интер»

Что касается заявлений, о которых вы сказали, — то я не слышала еще ни о каком официальном подтверждении. Вполне возможно, что это вообще просто провокация. У нас цель — отметить День Победы, почтить память тех, кто погиб, кто достоин этого, и показать, что, несмотря на все сложности, которые Украина сегодня переживает, мы — нормальный народ, и в массе своей большинство людей чтят память, чтят историю, и мы вместе переживем эти сложные времена. У радикалов совершенно другие цели — дестабилизация ситуации, я в этом уверена. Это, по сути, такие кощунственные действия, которые призваны спровоцировать ответную реакцию. Я не знаю, будет ли их акция. Если она и будет, я уверена, она будет немногочисленной, и большинство жителей Украины будут категорически против этого.

— В прошлом году я был 9 мая в Днепропетровске , где стал свидетелем того, как в «Марше Победы», организованном депутатом Верховной Рады Александром Вилкулом , приняли участие десятки тысяч человек. И тогда стало ясно, что на Украине, несмотря ни на что, основная часть населения очень трепетно относится к памяти о Победе в Великой Отечественной войне…

— Да, так и есть. Убеждена, что ту позицию, которую занимаю я, мои коллеги, друзья, наш телеканал разделяет большинство украинцев. И поэтому для меня важно, чтобы в этот день это все увидели. Увидела сама Украина, чтобы люди поняли, что они не чужие в своей стране, что таких, как мы, — много. И мы — большинство — нормальные люди, адекватные, которые помнят историю, которые думают и о прошлом, и о будущем, которые думают, как правильно воспитывать детей. И чтобы это увидел весь мир.

Я думаю, чем активней каждый будет выражать свою позицию, в любых жизненных ситуациях оставаться человеком, — тем быстрее эти тяжелые времена закончатся.

Просто люди не должны ждать какой-то другой жизни — она сама по себе не наступит. Поэтому, собственно, от нашей позиции зависит то, насколько быстро закончится эта темная полоса.

— Здесь важно отметить, что, по моим впечатлениям от прошлогодних событий в Днепропетровске, все-таки между Россией и Украиной есть большая разница. В России «Бессмертный полк» поддержан властью, это практически общегосударственное мероприятие. А на Украине — иначе, и поэтому для тех, кто в этот день выходит на «Марши Победы», это, как я думаю, акт мужества. Потому что этим людям приходится участвовать в мероприятиях, которым препятствуют, которые пытаются сорвать радикалы, националисты, оскорбляющие участников «Марша.

— Да, это так.

— Но телеканал „Интер“, насколько известно это нам в Москве , за свою позицию также подвергался нападениям со стороны радикалов. То есть и вы тоже рискуете, освещая эти события в прямом телеэфире. Кстати, как идет расследование тех событий осени 2016 года, когда националисты напали и подожгли здание телеканала?

— В последнее время таких ситуаций нет. По поводу расследования, как вы понимаете, это вопрос риторический. Конечно же, нет никаких результатов расследования, поэтому вот как-то так и живем.

— И при этом „Интер“ — не бюджетная организация, а коммерческая компания, то есть для вас важно, как я понимаю, не только следование собственному видению истории, но и коммерческий успех.

— Я разделяю позицию моих коллег и друзей. Она у нас едина. И нашему акционеру, Дмитрию Фирташу , тоже по-человечески близка эта позиция. Для меня важно, что мы здесь выступаем единым фронтом, поэтому нам удается это все делать на высоком уровне.

Что касается цифр смотрения 9 мая, они каждый год, без исключения, очень высокие. „Интер“ безоговорочно выигрывает весь день. И концерт „Победа. Одна на всех“ — абсолютный лидер эфира по всем аудиториям. Для меня за этими цифрами — миллионы украинцев, которые в этот день искренне празднуют День Победы.

— Расскажите подробнее, что в этот день будет на телеканале?

— 9 мая в семь утра в прямом эфире стартует телемарафон „Наша Победа“. Это пять часов разнообразных эксклюзивных сюжетов о войне и Победе. Например, в этом году будет много историй, связанных с антифашистским движением в Европе. После прямой трансляции марша „Никто не забыт. Ничто не забыто“ из Киева и других городов Украины будет любимый всеми фильм „В бой идут одни „старики“ — „Интер“ его традиционно показывает каждый год 9 мая, затем будет премьера сериала „Добровольцы“. А вечером — в 20.30 — главное событие Дня Победы для всей страны — большой праздничный концерт на „Интере“ „Победа. Одна на всех“. Концерт с таким названием мы делаем уже шестой год и своим традициям не изменяем. Я очень горжусь этим проектом. Он очень крепкий и с точки зрения содержания, и с точки зрения художественной ценности.

— А кто участвует в концерте?

— Анна, насколько мне известно, День Победы — не единственное событие, которому вы отдаете в эфире столько сил и энергии.

— В каждой стране есть канал, от которого зритель ждет событий. Главные, важные события в стране обязательно должны находить отражение на этом телеканале. Такой телеканал в Украине — это „Интер“. В нашем эфире прямые трансляции Рождественских, Пасхальных богослужений, cхождения Благодатного огня, крестного хода в День Крещения Руси. Эти трансляции наши телезрители воспринимают как возможность общей молитвы. Эти телепроекты всегда имеют высокие рейтинги.

Певец El. Кравчук в концерте „Победа. Одна на всех“

“Интер» — единственный в стране телеканал, который снимает документальные фильмы, посвященные знаковым событиям и личностям в нашей истории. К 1000-летию присутствия древнерусского монашества на Святой Горе Афон, к 25-летию падения Берлинской стены, к 100-летию Первой мировой войны, к 100-летию выдающегося хирурга Александра Шалимова. В феврале вышел фильм «Учебник истории», посвященный 80-летию академика Петра Толочко.

Наш зритель знает, что Новогодний огонек на «Интере» всегда особенный. Мы ничего не делаем просто так.

В 2015 году ко Дню святого Николая мы провели телемарафон — собирали деньги для покупки оборудования для одной из детских клиник. Откликнулись тысячи. Мы вместе со зрителями приобрели это оборудование и сделали инициативу постоянной. Теперь мы проводим постоянный благотворительный аукцион и собираем средства для детских клиник Украины, которые остро нуждаются в современном оборудовании.

— Видите, получается, что помимо Дня Победы, других знаковых, но все же светских мероприятий и событий, «Интер» много внимания уделяет вопросам веры, прежде всего православия. Вместе с тем известно, что руководство Украины заняло жесткую позицию с требованием автокефалии (самостоятельности) Православной Церкви¸ то есть отделения и независимости Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. А у «Интера» в этом плане есть какая-то позиция? Она совпадает с позицией руководства страны?

— По этому вопросу не может быть позиции «Интера» или какой-либо другой организации. Вопрос веры, с моей точки зрения, он для каждого человека самый важный. И каждый взрослый человек обязан занимать понятную и твердую позицию в вопросах веры. Иначе возникает вопрос: зачем этот человек живет? Здесь должна быть личная позиция каждого человека, а не канала, или компании, или организации. И при этом это такой очень сокровенный момент.

— А ваша личная позиция, если можете о ней говорить?

— Я поддерживаю, безусловно, каноническую Православную Церковь. Могут быть разные политические взгляды, можно создавать разные партии. Со всем этим можно жить. Но что такое Церковь? Это носитель традиции. Нельзя ломать традиции. Нужно понимать, что нельзя из Церкви делать политический проект. Потому что есть вещи, которые должны оставаться незыблемыми для человека. Вера — это самое сильное чувство. Это же даже не уверенность. Я убеждена в своей позиции по отношению к 9 Мая, ко Дню Победы.

Но вера — это еще глубже и сильнее для каждого человека. Поэтому нужно очень бережно и аккуратно принимать любые решения в этом вопросе. Потому что последствия наших решение будут ощущаться потом сотни лет, даже тысячелетия, как бы пафосно или банально для кого-то это ни звучало.

Я считаю, что любому человеку нужно очень хорошо думать о последствиях своих действий. Особенно о тех последствиях, которые нас переживут.