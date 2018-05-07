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В День города в Петербурге пройдет Большой велопарад
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В День города в Петербурге пройдет Большой велопарад 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В День города, 27 мая, в Петербурге пройдет большой велопарад, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Колонны участников начнут собираться в 10:00 на пересечении Литейного проспекта и улицы Жуковского, старт — в 11:00. Велопарад завершится в парке 300-летия, где обустроят развлекательную зону, выступления музыкальных групп и фудкорт.
В прошлогоднем Большом велопараде приняли участие 15 тысяч человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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