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РФ отменит льготы на ввоз деталей для сборки авто
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РФ отменит льготы на ввоз деталей для сборки авто 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Подкомиссия по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции признала целесообразной отмену с 1 июля льгот на импорт компонентов для промсборки автомобилей.
Фото VW  "Подкомиссией признано целесообразным приведение ставок ввозных таможенных пошлин «для промышленной сборки» в соответствие с обязательствами РФ в ВТО с 1 июля 2018 г. по истечении ранее согласованного переходного периода", — сообщает Минэкономразвития. Режим «промышленной сборки», позволяющий автопроизводителям беспошлинно ввозить комплектующие при условии локализации производства, введен постановлением правительства в 2005 г. Режим действует за счет компенсации пошлин государством, что противоречит нормам ВТО. Изначально предполагали, что переходный срок истечет 1 июля 2018 г.
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