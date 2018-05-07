РФ отменит льготы на ввоз деталей для сборки авто

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Подкомиссия по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции признала целесообразной отмену с 1 июля льгот на импорт компонентов для промсборки автомобилей.

Фото VW "Подкомиссией признано целесообразным приведение ставок ввозных таможенных пошлин «для промышленной сборки» в соответствие с обязательствами РФ в ВТО с 1 июля 2018 г. по истечении ранее согласованного переходного периода", — сообщает Минэкономразвития. Режим «промышленной сборки», позволяющий автопроизводителям беспошлинно ввозить комплектующие при условии локализации производства, введен постановлением правительства в 2005 г. Режим действует за счет компенсации пошлин государством, что противоречит нормам ВТО. Изначально предполагали, что переходный срок истечет 1 июля 2018 г.