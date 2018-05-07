Брынцалов поздравил военнослужащих с Днем создания ВС России

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов пожелал мирного неба над головой военнослужащим в честь Дня создания Вооруженных сил России , который отмечается в понедельник.

«Седьмое мая — День создания Вооруженных сил России. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто ежедневно защищает целостность и неприкосновенность нашей страны. Ваш героизм и мужество служат примером для всех нас. Счастья вам, здоровья, любви и мирного неба над головой!» — написал Брынцалов в «ВКонтакте».

Седьмого мая 1992 года президентом Российской Федерации был подписан указ «О создании Вооруженных сил Российской Федерации». С того времени эта дата считается официальным Днем создания Вооруженных сил России.