МегаФон представил самарскому бизнесу «умное» ЖКХ

«Интернет вещей» (IoT) — одна из самых быстроразвивающихся сфер. Доступом ко Всемирной сети сейчас обладают «умные» розетки и лампы, охранные системы, приборы учета электроэнергии, контроля автотранспорта и т. д. Решения, разработанные МегаФоном для бизнес-клиентов на базе NB-IoT, позволяют удаленно получать данные с сотен устройств.

"В Самарской области нами создана мощная сеть, в которой всего одна базовая станция может обслуживать порядка 50 000 устройств с SIM-картами МегаФона. Для пользователей важно и то, что сигналы нашего оборудования обладают повышенной глубиной проникновения в городской среде. Это означает высокую надежность работы услуги. NB-IoT-сервисы становятся конкурентным преимуществом для наших клиентов", — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала компании МегаФон Екатерина Соломонова.

Инновации на базе IoT — инструмент для решения сразу нескольких задач, актуальных для бизнеса. «Умные» счетчики передают данные в автоматическом режиме — это избавляет организацию от необходимости иметь большой штат работников, собирающих данные «вручную», сокращает время получения информации, а следовательно, позволяет быстрее реагировать на нештатные ситуации (такие, как протечка воды). Повышается прозрачность расчетов ЖКХ, сокращаются убытки от неуплаты. Кроме того, услуги на основе NB-IoT помогают оперативно формировать статистику о работе многочисленного оборудования. Получение такой отчетности возможно двумя путями: через серверы клиента или «облака», предоставляемые ЦОД МегаФона.

"Прежде мы уже рассматривали подобные решения, но помимо приборов, которые устанавливаются потребителями, нужно было создать и сеть сбора данных. А здесь сеть уже готова. Услуга МегаФона будет интересна многим", — поделился мнением Александр Ахметов, начальник абонентского отдела управляющей компании «Новоградсервис».