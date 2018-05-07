ПАО «Оренбургнефть» борется с АСПО

ПАО «Оренбургнефть» применяет новые технологии по борьбе с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) в насосно-компрессорных трубах (НКТ).

Опытно-промышленные испытания ноу-хау прошли на Гаршинскомместорождениии показали свою эффективность.

При добыче нефти одной из проблем, вызывающих осложнения в работе нефтепромыслового оборудования, являются асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), которые при определенных условиях в процессе эксплуатации откладываются на стенках НКТ. Накопление АСПО приводит к падению производительности системы, уменьшению межремонтного периода скважин, снижению эффективности работы насосных установок, вплоть до полной их остановки. Осложнённый АСПО фонд в ПАО «Оренбургнефть» составляет более 900 скважин. Поэтому мероприятия по борьбе с ними проводятсяв постоянном режиме.

По словам начальника производственно-технического отдела по добыче нефти и газа Эдуарда Брусенцева, одним из самых эффективных на сегодняшний день методов является нанесение внутреннего покрытия с определёнными свойствами на стенки НКТ, за счёт чего АСПО не откладываются. Этот метод позволяет уменьшить интенсивность отложений или вообще исключить их.

По результатам ОПИ внутреннего покрытия технология планируется к внедрению на месторождениях Общества в ближайшей перспективе.