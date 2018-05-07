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В Испании выбрали самого красивого мужчину
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В Испании выбрали самого красивого мужчину 

РИА Новости 2 часа назад
ЛОС-РЕАЛЕХОС/МАДРИД, 7 мая — РИА Новости. В городе Лос-Реалехос (остров Тенерифе, Канарские острова, Испания) состоялся конкурс Мистер Испания — 2018, сообщили РИА Новости в мэрии. Самым красивым мужчиной был признан уроженец Вальядолида Хесус Кольядо.
MÍSTER ESPAÑA 2018 EN LOS REALEJOS El flamante Míster España 2018 elegido esta noche en Los Realejos es Jesús Collado (Míster Valladolid)#pc_realejos #LosRealejos pic.twitter.com/1FJvRjSSjs
— P. C Los Realejos (@pc_realejos) 6 мая 2018 г.
За звание самого красивого мужчины страны боролись 52 участника, представляющие все испанские провинции и два автономных города Сеуту и Мелилью.
Победа Кольядо стала сюрпризом — он занял на региональном конкурсе в Вальядолиде второе место, однако победитель не смог принять участие в финале на Тенерифе.
25-летний Хесус Кольядо получил специальность преподавателя начальных классов английского и физкультуры, в будущем он собирается стать полицейским.
Звания «Мистер симпатий», которого выбирают сами участники конкурса, удостоился уроженец Саморы Альваро Гихарро.
В рамках соревнований участники позировали в национальных костюмах, в плавках и в строгих костюмах, отвечали на вопросы ведущих.
Конкурс Мистер Испания проводится в стране с 2013 года.
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