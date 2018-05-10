Официальный курс евро снизился на 86 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 86,37 коп., до 74,17 руб., курс доллара уменьшился на 48,37 руб., до 62,52 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем с 9 мая на 65,47 коп., составив 67,76 руб.

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Мировые цены на нефть торгуются на максимальных уровнях с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73%, до $77,78 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,77%, до $71,69 за баррель.