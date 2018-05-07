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500 листов объяснений: суд начал рассматривать иск прокуратуры к «Гринвичу»
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500 листов объяснений: суд начал рассматривать иск прокуратуры к «Гринвичу» 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня Ленинский районный суд начал рассматривать иск городской прокуратуры к самому крупному торговому центру Екатеринбурга — «Гринвичу». Поводом стали 72 нарушения противопожарной безопасности, которые обнаружили во время внеплановой проверки. Сегодняшнее заседание было предварительным, а потому решения о временном закрытии ТРЦ принять не могли.
Первым делом юристы «Гринвича» передали отзыв на иск — всего около 500 страниц.
— Мы исковые требования не признаём, — заявил представитель торгового центра. — «Гринвич» состоит из нескольких очередей, которые являются самостоятельными объектами недвижимости. При этом большую часть замечаний мы признаём. Но мы их практически устранили, а к основному заседанию работы будут завершены.
Прокурор попросил три недели, чтобы изучить документы.
— Нам требуется время на проверку тех фактов, о которых заявил ответчик, — сказал старший прокурор Екатеринбурга Артём Малых. — Любое нарушение требований противопожарной безопасности является грубым. В частности, в торговом центре использование горючих материалов.
При этом представитель «Гринвича» отметил, что 93% замечаний уже устранены.
— Какие-то были устранены в ходе проверки, какие-то сразу после проверки. Остаются нерешенными вопросы разночтения между спецтехусловиями, разработанными в 2008 и 2011 году, в отношении той или иной очереди «Гринвича» и фактическим объемно— планировочным решениями, которые сегодня допускаются при эксплуатации здания. Но это не влечет за собой угрозу жизни и здоровью людям. Это нарушение требования федерального законодательства, здесь технический момент. Вносятся изменения в техусловия, которые были разработаны на стадии проектирования и согласовываются с надзорными органами.
В итоге судья назначила основное заседание на 30 мая.
Массовая проверка торговых центров в Екатеринбурге прошла после трагического пожара в Кемерово. В начале апреля в прокуратуре заявили, что по итогам проверок собираются закрыть три торговых центра в Екатеринбурге. Позже выяснилось, что это «Гривнчи», «Пассаж» и «Алатырь».
В апреле приставы уже закрыли часть центра Guru на Репина, но в данном случае истцом выступил Госжилстройнадзор Свердловской области. В здании не просто обнаружилось много нарушений: оно вообще много лет работает без разрешения на ввод в эксплуатацию.
А сегодня приставы и МЧС должны закрыть ТРЦ «Марс» на Щорса до устранения нарушений норм пожарной безопасности.
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