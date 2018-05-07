Новый шифровальщик использует вредоносную технологию Doppelgänging

Аналитики «Лаборатории Касперского» обнаружили троянца-шифровальщика, который использует новую технику для обхода защитных решений и старательно избегает компьютеров с кириллической раскладкой на клавиатуре. Речь идёт о новой версии уже известного зловреда SynAck. Как выяснили эксперты, он первым из шифровальщиков начал использовать так называемую технику Doppelgänging, которая позволяет вредоносной программе маскироваться под легитимный процесс. Если учесть, что в этом вредоносе применяются также и другие методы «обмана» антивирусных решений, то задача обнаружения его присутствия в системе становится довольно сложной.

SynAck известен с осени 2017 года. Тогда он атаковал преимущественно англоговорящих пользователей и задействовал для этого брутфорс-технику (метод перебора пароля) с последующей ручной установкой вредоносного файла. Однако новая версия шифровальщика стала на порядок сложнее. К примеру, используемая в ней техника Doppelgänging эксплуатирует недокументированную возможность загрузки процессов в Windows и позволяет внедрить бесфайловый вредоносный код в легитимные системные процессы. В итоге шифровальщик не оставляет никаких следов в заражённой системе.

Как полагают исследователи, SynAck выбирает своих жертв довольно тщательно, поэтому сейчас атаки шифровальщика носят целевой характер. К настоящему моменту заражения зафиксированы в США Кувейте , Германии и Иране . Средний размер выкупа, который требует зловред, составляет 3000 долларов США.

«Игра на опережение между атакующими и защитниками в киберпространстве никогда не останавливается. Новая техника Doppelgänging позволяет вредоносному ПО проскользнуть мимо радаров даже самых современных защитных технологий. Неудивительно, что злоумышленники не замедлили воспользоваться ей. Но к счастью, логика детектирования подобных угроз была добавлена в защитные решения прежде, чем они стали реальностью», — отметил Антон Иванов , антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Защитные решения «Лаборатории Касперского» распознают новую версию шифровальщика SynAck как Trojan-Ransom.Win32.Agent.abwa, Trojan-Ransom.Win32.Agent.abwb и PDM:Trojan.Win32.Generic.

Ранее мы сообщали об открытии новой технологии инъекции кода Doppelgänging. Эта вредоносная схема работает на всех версиях Windows, обходя большинство современных продуктов безопасности.