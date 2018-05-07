Юрлиц, причастных к перевозке стройматериалов и оборудования внесут в спецреестр

Правительство утвердило ряд поправок, увеличивающих круг обязанностей юрлиц, оказывающих, в том числе услуги по перевозке материалов, конструкций и прочих строительных ресурсов разной технической сложности.

Предприятия, чей грузооборот за предшествующий год будет состоять из товаров указанной категорий более чем на 30 процентов, внесут в специальный реестр, начиная с января будущего года. Ответственность за ведения перечня возложена на Минтранс

Включенные в него организации должны публиковать в системе ФГИС ЦС данные о ценах на свои услуги ежеквартально, начиная со II квартала 2019 года. Сведения нужно размещать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.