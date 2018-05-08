Объем производства компании «УРАЛХИМ» в 2018 году вырос на 3%

По итогам первого квартала 2018 года выпуск товарной продукции предприятиями «УРАЛХИМа» составил 1,64 млн тонн, что на 3% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Производственные показатели выросли за счёт увеличения выпуска слабой азотной кислоты на «КЧХК» и «Азоте», где удалось повысить среднесуточную выработку агрегатов кислоты и одновременно сократить сроки проведения ремонтов. Соответственно, благодаря наличию дополнительных объёмов кислоты увеличился выпуск аммиачной селитры и её производных на 35 тысяч тонн, а на «КЧХК» со 100% загрузкой работала установка по производству нитрата кальция, выпустившая на 10 тысяч т продукта больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В связи с конъюнктурой рынка часть мощностей «ВМУ» переориентировали на выпуск фосфорных удобрений вместо сложных.

Производственные показатели предприятий Группы «УРАЛХИМ» (тысяч тонн):

Наименование продукции

1 кв. 2017

1 кв. 2018

Изменение, тыс. т Изменение, %

Аммиачная селитра и ее производные

Аммиак

Карбамид

Сложные удобрения

DAP/MAP Другие минеральные удобрения

Другие химические продукты

Всего

1 599 1 644