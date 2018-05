Как найти и удалить дубликаты файлов

Мы поможем найти все ненужные копии файлов и удалить их с вашего компьютера. Для этого вам понадобится бесплатная программа Anti-Twin. Прежде чем начать работать с утилитой, мы советуем прочитать отдельные инструкции и руководства в самой программе. Из них вы узнаете о конкретных функциях и сможете настроить свой поиск одинаковых файлов наиболее эффективно. Например, если вы хотите за короткое время освободить много места в памяти компьютера, рекомендуется искать дубликаты большого размера. Кроме того, ни в коем случае не удаляйте системные файлы, так как это может негативно повлиять на работу ПК.

Наши рекомендации работают для Anti-Twin 1.9 Beta с ОС Windows 8.1 Pro. Под заголовком «Какие файлы сравнить?» (Which files do you wish to compare?) выберите одну или две папки для поиска двойных файлов. Вы можете сканировать сразу весь жесткий диск, но в этом случае будьте готовы, что программа найдет очень много дублированных файлов, а сам поиск займет очень много времени.

На втором этапе выберите методы сравнения (Which comparison method (s)?). Чтобы выполнить более тщательный поиск, выберите пункт «Сравнить содержание» (Compare content). Таким образом Anti-Twin найдет дубликаты документов, например фотографий, даже если у них разное название.

После выполнения всех настроек нажмите кнопку «Поиск дублированных файлов» (Search for duplicate files). Поиск может занять некоторое время.

После его завершения вы увидите список всех найденных дубликатов. Вы можете поставить красный крестик у предназначенных для удаления файлов, как описано в легенде (legend).

Нажмите внизу справа «Удалить выбранные файлы» (Delete selected files). В открывшемся окне еще раз выберите, что именно должно происходить с копиями. Самым разумным будет «Переместить файлы в корзину» (Send to «Recyckle Bin»). Это поможет вам вернуть удаленные дубликаты в случае необходимости.

Нажмите Yes для подтверждения своих действий.

