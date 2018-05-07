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Ещё один высокопоставленный воронежский чиновник лишился работы
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Ещё один высокопоставленный воронежский чиновник лишился работы 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Без руководителя осталось контрольно-аналитическое управление мэрии. Геннадия Боева уволили с должности контрольно-аналитического управления мэрии Воронежа. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщил собственный источник в понедельник, 7 мая. Посвящённый главе управления раздел на сайте горадминистрации теперь тоже пуст. Геннадий Боев работал в мэрии с июня 2006 года — начальником отдела контроля градостроительной деятельности, заместителем руководителя контрольного управления, замруководителя и руководителем контрольно-аналитического управления. «Вести-Воронеж» уточняют информацию о причинах увольнения Геннадия Боева. Кстати, в апреле 2018 года чиновником заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что Боев при поступлении на службу являлся гендиректором ООО «Народная лотерея — Воронеж» и учредителем ООО «Воронежский центр предпринимательства и охраны труда». Но при трудоустройстве эту информацию скрыл. Тогда на этот факт указали ещё врио главы администрации Вадиму Кстенину и пригрозили увольнением нарушителя. Екатерина Трещикова
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