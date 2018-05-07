От боевых «Смерчей» до «Ангела»: зачем тульские оружейники создали робота-медика

Тульской области «Ангелом» уже оснащены три медучреждения. В перспективе все районные больницы области должны иметь такого «робота-медсестру». В настоящее время опытные образцы уже прошли клинические испытания и государственную регистрацию. С 2017 года на оборонном заводе ведется серийное производство. Есть огромный интерес к «Ангелу» со стороны Минобороны МЧС и Пограничной службы ФСБ России

"Ангел" заменит врача

Как рассказал ТАСС первый заместитель генерального директора, генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец , идеи мобильной оценки состояния человека возникли на встрече с сотрудниками МГУ. «Вначале рассчитывали сделать переносной аппарат для оперативной оценки состояния человека по 11–12 показателям, в том числе давление, легкие. И этот роботизированный аппарат тогда назвали „Ангелом“, — говорит он. Вначале его планировали поставить в реанимации, затем идеи расширились.

По мнению разработчиков, именно оснащение „Ангелом“ медучреждений в будущем позволит решить проблему нехватки высококвалифицированных кадров в отдаленных районах страны. „Всеядность этого „Ангела“ привела к тому, что он был востребован и для скорых, и для фельдшерско-акушерских пунктов“, — говорит Макаровец. Три комплекса с 2016 года успешно эксплуатируются в Тульской области.

Тогда, по мнению генконстурктора предприятия, „Ангелом“ сможет заниматься фельдшер и через интернет поддерживать контакт с областными центрами, различными врачами, оказывать медицинскую поддержку.

»Ангел" и позволяет провести такое обследование и реально помочь пациенту, в том числе и через телесвязь, или на месте поставить «задачу». В этом, по мнению ученого, и была главная идея создания подобного робота-медика. «Это одно из главных направлений, потому что изменится облик сельской медицины (оснащение и возможности медицинских пунктов в селе), появится связь с региональными медицинскими учреждениями», — говорит Макаровец.

Ценность «Ангела»

Его применение позволяет сократить количество ошибок, связанных с неправильным выбором лекарственных средств или неправильной дозировкой, оптимизирует процесс постановки диагноза, выбора и коррекции терапии. «Ангел» повышает качество оказания медицинской помощи наиболее уязвимой категории пациентов — пациентам в критическом состоянии. Комплекс создан в мобильном и стационарном вариантах.

Медкомплекс служит для оказания помощи пострадавшим: на этапах эвакуации во время техногенных аварий, в чрезвычайных ситуациях, а также в условиях реанимации и при транспортировке больных, когда необходимо бдительно контролировать состояние пациента.

По словам ведущего инженера-конструктора Владимира Павлова, особенностью этого прибора является программное обеспечение, которое позволяет диагностировать десять неотложных состояний у пациента. Например, кардиогенный шок или отек легких. И позволяет врачу подготовить систему «поддержки принятия решений».

При этом комплекс может обслуживать медсестра или фельдшер. Вся информация о состоянии пациента через интернет передается в медицинские центры. Мобильный «Ангел» легко устанавливается в автомашине, поезде или самолете. Он весит около 20 кг, а батарея позволяет работать без электричества примерно два часа. Как отмечают разработчики, он не боится тряски и влажности, всегда четко показывая параметры.

Кстати, в год предприятие может выпускать до 300 «Ангелов» (в зависимости от поставщиков деталей и элементов комплекса).

Будущее «Ангела»

Модернизированный «Ангел» будет на порядок дешевле, чем нынешний образец. И если в первом варианте используется часть импортных деталей, то в будущем все комплектующие будут исключительно отечественного производства. «Единственное, по мониторам мы сейчас работаем с белорусами, а программное обеспечение наше», — уточняют инженеры-разработчики НПО «Сплав».

Кстати, на тульском предприятии производят и собственные кабели. «Это тоже наше достижение. Они в 7–10 раз мягче и практичней существующих, сгибаются на излом до полутора миллионов раз», — говорят разработчики. В новом «Ангеле» предполагается их использование.

Также прорабатывается вопрос о снижении веса: он будет примерно в 2,5 раза меньше (сейчас — 20 кг в мобильной версии). Что касается температурного режима, то тут тоже планируются изменения: в будущем рассматривается вариант для работы в арктических условиях. «В рамках программы по развитию Арктики мы рассчитываем на сотрудничество с Минобороны. Военные медики просят у нас комплекс в опытную эксплуатацию для проверки», — говорит генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин

Комплекс предполагается для Министерства обороны, МЧС и погранвойск ФСБ России. «Мы ведем переговоры с Главным военно-медицинским управлением Вооруженных Сил РФ . Для них комплекс „Ангел“ будет незаменим. Ясно, что на далекой заставе экстренную помощь организовать можно, а предложить серьезную поддержку уже нет», — отмечает Лепин.

Идет работа с холдингом «Вертолеты России» . «Есть вертолет „Ансат“, его делают медицинским, есть госпрограмма, и они видят только нас. Конечно, не в таком виде, а после модернизации», — отмечают разработчики комплекса.

Кстати, «Ангелом» заинтересован Казахстан Узбекистан . Однако пока вывозить за границу запрещено, так как по требованиям необходимо не менее двух лет практической эксплуатации в РФ. Разработчики уверены, что пройдет еще год, и они будут готовы работать с иностранцами.

"Оборонка" поддержит «гражданку»

"Мы имеем достаточно много разработок по гражданской продукции, — признается генконструктор предприятия. — Чтобы избежать повторения 90-х годов, когда оборонные предприятия выпускали что угодно, чтобы выжить, нужно развивать наукоемкую гражданскую продукцию. Мы решили сосредоточиться на создании медицинской техники, не имеющей аналогов". По его словам, государство выделило действительно большие деньги на переоснащение армии, поэтому оборонное машиностроение сегодня обеспечено хорошо.

Единственное, с ходу не получается перестроиться, подчеркивает Макаровец, не бывает так, что сначала ты занимаешься ракетными двигателями, а завтра медицинской продукцией. «Производство наукоемкой продукции — такое же сложное дело, как и создание современного оружия. Поэтому на предприятиях должна быть специализация, специально подготовленные кадры», — считает он.

По мнению ученого, по гражданской продукции нужно не только делать потребительские вещи. «В мире все есть. Все равно дома стоит телевизор, холодильник, и чаще всего — не российские», — говорит Макаровец. Он считает, что необходимо найти свою линию, свою продукцию «с хорошими потребительскими свойствами».