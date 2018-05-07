Барнаульцы могут подарить подарки одиноким ветеранам войны

Барнаульцы могут поучаствовать в благотворительной акции и подарить подарки одиноким ветеранам войны, труженикам тыла и «детям войны», которые живут в домах престарелых.

Подарки развезут волонтеры благотворительного фонда «Старость в радость». Планируется поздравить около 200 пожилых людей. Организаторы акции говорят, что старики больше всего радуются подписанным открыткам и вручную упакованным сладостям: мягким пряникам, шоколаду, пастиле, конфетам, зефиру.

Подарки принимают по следующим адресам:

пр. Ленина, 47 (Trendy Latte & muffin bar, с 10:00 до 20:00 ежедневно).ул. Л. Толстого, 9, оф. 28 (офис благотворительного фонда, по предварительному звонку на тел. 8-923-006-56-88).

Сбор продлится до 10 мая включительно.