Ещё
Барнаульцы могут подарить подарки одиноким ветеранам войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Барнаульцы могут подарить подарки одиноким ветеранам войны 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульцы могут поучаствовать в благотворительной акции и подарить подарки одиноким ветеранам войны, труженикам тыла и «детям войны», которые живут в домах престарелых.
Подарки развезут волонтеры благотворительного фонда «Старость в радость». Планируется поздравить около 200 пожилых людей. Организаторы акции говорят, что старики больше всего радуются подписанным открыткам и вручную упакованным сладостям: мягким пряникам, шоколаду, пастиле, конфетам, зефиру.
Подарки принимают по следующим адресам:
пр. Ленина, 47 (Trendy Latte & muffin bar, с 10:00 до 20:00 ежедневно).ул. Л. Толстого, 9, оф. 28 (офис благотворительного фонда, по предварительному звонку на тел. 8-923-006-56-88).
Сбор продлится до 10 мая включительно.
АиФ — Алтай: последние новости
Саженцы и рассаду цветов будут продавать на социальной ярмарке в Барнауле Энергетики проведут на ЮТС в Рубцовске капремонт оборудования В Алтайском крае составили рейтинг самых востребованных профессий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера625
В Ставрополе прогремел взрыв10
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели351
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн75
Гости инаугурации и новый лимузин Путина775
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение