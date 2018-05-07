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В преддверии всенародного праздника председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов вместе с сотрудниками полиции юга столицы продолжили…
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В преддверии всенародного праздника председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов вместе с сотрудниками полиции юга столицы продолжили… 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 2 часа назад
Начальник Отдела МВД России по району Чертаново Северное подполковник полиции Михаил Павленко вместе со своим помощником по кадрам, представителями Совета ветеранов и Общественного совета при УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве приехали домой к Лидии Сергеевне Андриановой, чтобы поздравить ее с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, вручить ей цветы и подарок.
Визит не ограничился обычными в таких случаях словами поздравления и пожеланиями здоровья. В задушевной беседе Лидия Сергеевна вспомнила и суровые годы войны, и трудное послевоенное время. Много теплых слов произнесла она в адрес сослуживцев, с благодарностью вспомнила руководителей, с которыми ей довелось служить за долгие 52 года работы в МВД. Особенно приятно, отметила Лидия Сергеевна, что нынешнее поколение сотрудников не забывает стариков, постоянно интересуется их здоровьем, бытовыми условиями, оказывает необходимую помощь. Поблагодарив за внимание и заботу, она передала привет всем ветеранам, руководителям Управления внутренних дел и поздравила их с Днем Победы.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
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