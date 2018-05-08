Заведующая ломбарда получила срок за хищение чужого имущества в Арсеньеве

Арсеньевский горсуд признал работницу ломбарда виновной в похищении из кассы предприятия более 357 тысяч рублей. Правонарушительница возместила ущерб в полном объеме. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Фигурантка занимала должность заведующей ломбарда и, используя свое служебное положение, присвоила деньги из кассы.

Из корыстных побуждений она заполнила залоговые билеты и договоры займа от имени нескольких граждан (не осведомленных о ее преступных действиях), в которых указала сведения о якобы сдаче ими изделий из золота, их количестве и внешних характеристиках, которые фактически в ломбард не сдавались

Злоумышленница оценила несуществующие изделия из драгметаллов в сумму 357 тысяч 305 рублей и взяла деньги из кассы предприятия.

Женщина осуждена на полтора года лишения свободы условно.