«Остались без парковки и детской площадки»: во дворе на ЧМЗ «воткнут» десятиэтажку

Во дворе дома № 31 на улице Дегтярёва в Челябинске поставили строительный забор. На месте, где располагается детская площадка и парковка, вырастет десятиэтажка. Законна ли эта стройка и почему из-за неё переживают жильцы соседних домов, выяснял 74.ru.

По проекту в окружении стареньких пятиэтажек вырастет десятиэтажка с пятью подъездам, полуподземной стоянкой и встроенным полуподземным гаражом. Строительством займётся компания «Каскад». На площадке уже начала работу спецтехника.

Десятиэтажка появится в окружении стареньких пятиэтажек

На участке под застройку уже начали вырубать деревья

Челябинцы защищают двор от застройки

— Без всякого предупреждения на майских праздниках нам огородили весь двор, — рассказала 74.ru жительница дома № 31 на улице Дегтярёва Юлия. — Оказывается, собираются строить пятиподъездную десятиэтажку! Прощай, солнце, так как новый дом перегородит нашим пятиэтажкам весь свет. Прощай, нормальная подача воды — у нас и так под вечер в домах нет хорошего напора. За строительным забором оказалась наша детская площадка. Неказистая, конечно, но мы её за свой счёт ставили для наших детей. Сейчас рубят все наши деревья, они тоже попали под «пятно» застройки. Нам даже тротуара не оставили, обходим грязь по бордюрам. При этом по проекту видно, что внутри двора нового дома будет площадка и парковка. А со стороны наших домов ничего благоустраиваться не будет. Будем стоять до последнего против этой стройки.

Жители опасаются, что новый дом станет причиной частых коммунальных аварий

По словам застройщика, на месте стройки была незаконная парковка

В компании-застройщике 74.ru объяснили, что для возведения десятиэтажки у них есть все разрешительные документы.

— Комитет по имуществу и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) выставил этот земельный участок, который находился в муниципальной собственности, на аукцион, — сообщила юрист СК «Каскад» Ирина Андреевская. — Наша компания приобрела его с торгов. Строительство десятиэтажного дома будет вестись в границах участка в рамках утверждённого ранее проекта, который получил положительное заключение экспертизы. Сейчас сроки сдачи дома указаны до 31 марта 2020 года, но компания планирует завершить стройку и благоустроить эту территорию раньше срока. На месте под застройку находилась несанкционированная стоянка. После возведения дома мы обустроим парковочные места и новую большую детскую площадку.

Жильцы пятиэтажек готовы отстаивать свой двор от застройки

На сайте администрации Челябинска говорится, что публичные слушания по планировке территории в границах улиц Дегтярёва, Трудовая, Сталеваров и 60-летия Октября, состоялись ещё в октябре 2008 года. Документацию утвердил работавший тогда мэром Челябинска Михаил Юревич . После этого участок, на котором и начинает строительство СК «Каскад», продали с торгов.

Скромную детскую площадку челябинцы обустраивали за свой счёт

Застройки двора можно было бы избежать, если бы несколько лет назад жители дома № 31 по улице Дегтярёва размежевали придомовую территорию и получили на неё кадастровый паспорт. Тогда жильцы смогли бы стать полноправными владельцами земли и распоряжаться ей по своему усмотрению — установить забор и обустроить детскую площадку, например. О том, как оградить свой двор от посторонних, читайте в инструкции 74.ru.

Застройщик обещает построить дом и выполнить благоустройство раньше 2020 года

Проблема уплотнительной застройки актуальная для всех районов Челябинска. Двор, где ООО СК «Высотник» планирует возвести дом, окружают старые пятиэтажки — дома № 17 и 19 на Калинина, а также дома № 56 и 56а на Каслинской. В июле прошлого года людям удалось отстоять двор, где должна появится девятиэтажка с двумя подъездами и парковкой, от застройки.

Но в этом году застройщик, имея на руках решение суда о том, что стройка законна, вновь попытался зайти на участок. Жители встали на защиту своего двора, что привело к массовой потасовке.

Судебные разбирательства продолжаются по скверу рядом с домами по улице Воровского. На этом месте должна появиться 16-этажка. Но администрация Челябинска обратилась в суд с иском о признании стройки незаконной.