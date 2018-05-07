Жители Пензы начнут согласовывать полеты беспилотников над городом

Пензе определен порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников. Постановление, регламентирующее выдачу разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов, подписал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев

В документе, опубликованном на официальном сайте мэрии, отмечается, что разрешения на осуществление полетов выдает администрация города Пензы. Заявление нужно подать не позднее 10 рабочих дней до начала планируемых работ или полетов. К нему нужно приложить копии паспорта, документов на техническое средство, договора обязательного страхования, а также ряд других бумаг.

Помимо списка необходимых документов, в документе прописаны причины, по которым администрация вправе отказать в полетах или осуществлении работ. Среди них — нарушение сроков подачи заявления, проведение массовых мероприятий или несоответствие документов.

«Заявитель уведомляется о принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения по телефону, посредством электронной почты или факсимильной связи, указанным в заявлении, не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения», — говорится в тексте постановления.