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Стали известны время и место проведения акции «Бессмертный полк»
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Стали известны время и место проведения акции «Бессмертный полк» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Шествие «Бессмертного полка» в Петербурге назначено на три часа дня 9 мая. Место сбора традиционное — часть Невского проспекта от Суворовского до площади Александра Невского.
Как сообщают организаторы шествия, «Бессмертный полк» возглавят ветераны войны и ретроавтомобили. Построение колонны начнется в 14 часов. В три дня она начнет движение от площади Восстания к Дворцовой.
Все улицы, прилегающие к Невскому проспекту, на время шествия закроют для автомобилей.
«Бессмертный полк» — гражданская инициатива, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне. Участники несут портреты родственников-фронтовиков, блокадников, детей войны, тружеников тыла.
В прошлом году около 700 тысяч жителей Петербурга участвовали в «Бессмертном полку», всего по России полиция насчитала почти 8 млн участников.
По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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