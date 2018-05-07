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Ямальцы гордятся Победой!
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Ямальцы гордятся Победой! 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде подвели итоги Международного конкурса литературно-поэтического и изобразительного творчества «Мы гордимся Победой!», посвященного 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его проводят четвертый год подряд.
Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» начальник инновационно-методического отдела Централизованной библиотечной системы Салехарда Надежда Нестеренко, в этом году конкурс впервые прошел в статусе международного благодаря поддержке окружного департамента международных и внешнеэкономических связей. Победителями стали 150 человек, из них 104 участника из Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Губкинского, Ноябрьска, Надыма и Надымского района, Ямальского, Приуральского, Пуровского и Шурышкарского районов. Им вручили дипломы победителей первой, второй и третьей степеней. Остальным — дипломы участников. Кураторов победителей отметили благодарственными письмами за раскрытие творческого потенциала детей и подростков.
По словам Надежды Нестеренко, особенностью этого года стало то, что в этом году принимались только индивидуальные работы в шести возрастных категориях. Самому младшему участнику — 5 лет, самый возрастной — старше 80 лет.
Всего в конкурсе приняли участие 533 человека из Казахстана, Болгарии, Узбекистана, Латвии и России. От них поступили 572 конкурсные работы, которые подали заявки в 4 номинациях: «Литературно-поэтическое творчество», «Рисунок на бумаге», «Рисунок в электронном виде» и введенной в этом году номинации «Читаем о Великой Отечественной войне». Ямал представили 389 человек.
Отметим, впервые проект «Мы гордимся Победой!» стартовал в ноябре 2014 года и был приурочен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. За четыре года в конкурсе приняли участие более 1800 человек.
В 2016 году на Всероссийском конкурсе «Мир российской библиотеки: культура, образование, наука» проект «Мы гордимся Победой!» занял 1 место в номинации «Роль библиотек в патриотическом воспитании».
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