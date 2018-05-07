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Представители сокольнической школы совершили экскурсию в мемориал в Германии
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Представители сокольнической школы совершили экскурсию в мемориал в Германии 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Здесь, в немецком городе Ораниенбург, состоялись традиционные памятные мероприятия в мемориале концлагеря Заксенхаузен.
Делегация школы №1404 в составе учеников, педагогов и родителей посетила памятные места в рамках мероприятий, посвященных 73-й годовщине освобождения узников концлагеря.
Старт был взят в парламенте земли Бранденбург (Потсдам). Здесь прошли чествования фонда «Бранденбургские мемориалы», которому в этом году исполнилось 25 лет.
В рамках вечера выступили глава земли Бранденбург и многие официальные лица, делегация сокольнической школы представила презентацию, посвященную недавно ушедшему Марку Григорьевичу Тилевичу, вице-президенту Международного комитета узников Заксенхаузена от России.
Школьницы Сокольников побеседовали с узником концлагерей Заксенхаузен и Дахау И. Т. Панюхно, который рассказал им о времени в неволе, о послевоенной жизни и о своей семье.
Памятные мероприятия завершились возложением венков на «Станции Z» — это бывший крематорий концлагеря — и поминальной молитвой о тысячах безвинно замученных узниках Заксенхаузена из всех стран Европы.
Фото: предоставлено школой №1404 «Гамма».
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