Представители сокольнической школы совершили экскурсию в мемориал в Германии

Делегация школы №1404 в составе учеников, педагогов и родителей посетила памятные места в рамках мероприятий, посвященных 73-й годовщине освобождения узников концлагеря.

Старт был взят в парламенте земли Бранденбург ( Потсдам ). Здесь прошли чествования фонда «Бранденбургские мемориалы», которому в этом году исполнилось 25 лет.

В рамках вечера выступили глава земли Бранденбург и многие официальные лица, делегация сокольнической школы представила презентацию, посвященную недавно ушедшему Марку Григорьевичу Тилевичу, вице-президенту Международного комитета узников Заксенхаузена от России

Школьницы Сокольников побеседовали с узником концлагерей Заксенхаузен и Дахау И. Т. Панюхно, который рассказал им о времени в неволе, о послевоенной жизни и о своей семье.

Памятные мероприятия завершились возложением венков на «Станции Z» — это бывший крематорий концлагеря — и поминальной молитвой о тысячах безвинно замученных узниках Заксенхаузена из всех стран Европы.

Фото: предоставлено школой №1404 «Гамма».