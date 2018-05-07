В Волгоградской области поселились белые аисты

Волгоградской области специалисты парка «Нижнехопёрский» обнаружили два гнезда белых аистов. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природы, обе пары птиц разместились на водонапорных башнях поселений Кумылженского района — хуторе Заталовском и станице Букановской. По словам сотрудников парка, это значимое событие, потому что пополнится численность краснокнижных птиц. В последнее десятилетие аисты здесь не гнездились. Отметим, экологи будут наблюдать за аистами и бороться с факторами, беспокоящими птиц.

Добавим, в области есть еще одно гнездовье редких пернатых — в хуторе Яминском Алексеевского района. Сюда каждую весну в течение шести лет прилетают аисты и заводят потомство. Нынешний год не стал исключением. Прибавление у птиц ожидается в начале июня.