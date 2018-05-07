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В Волгоградской области поселились белые аисты
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В Волгоградской области поселились белые аисты 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области специалисты парка «Нижнехопёрский» обнаружили два гнезда белых аистов. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природы, обе пары птиц разместились на водонапорных башнях поселений Кумылженского района — хуторе Заталовском и станице Букановской. По словам сотрудников парка, это значимое событие, потому что пополнится численность краснокнижных птиц. В последнее десятилетие аисты здесь не гнездились. Отметим, экологи будут наблюдать за аистами и бороться с факторами, беспокоящими птиц.
Добавим, в области есть еще одно гнездовье редких пернатых — в хуторе Яминском Алексеевского района. Сюда каждую весну в течение шести лет прилетают аисты и заводят потомство. Нынешний год не стал исключением. Прибавление у птиц ожидается в начале июня.
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