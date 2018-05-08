В Теплом Стане состоялась мемориально-патронатная акция

У памятника воинской славы (ДОТ и обелиск) в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» состоялась патриотическая акция, в которой приняли участие и ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся школ.

Инициатором праздника выступил Совет ветеранов района Теплый Стан. Воспитанники молодежного центра досуга спорта «Спутник» подготовили патриотический концерт. К подножию памятника участники акции возложили цветы, а ветераны рассказали о Великой Отечественной войне.