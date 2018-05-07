Районные краеведы провели экскурсию по Сокольникам

В конце минувшего месяца состоялось традиционное заседание краеведов района Сокольники, в рамках которого были освещены последние новости, а также заслушаны доклады членов клуба.

В ходе заседания председатель клуба краеведов Ф. Евдокимов сообщил, что труды Сергея Клычкова увенчались успехом и в районе появился новый официальный памятник архитектуры — Дача Смирнова. Также глава Клуба рассказал подробнее о проекте «Выпускной 1941 года», в рамках которого постепенно реализуется идея установки памятного знака «Ученикам — Солдатам».

В этот день состоялась вторая пешеходная экскурсия по району, и она увенчалась огромным успехом. В роли экскурсовода выступил глава клуба. Старт прогулке был дан возле лермонтовской библиотеки. Маршрут проследовал по Матросской тишине, Большому Матросскому переулку, набережной реки Яузы, Попову проезду, Рубцовско-Дворцовой улице, а завершилась прогулка там же, где и взяла старт — возле стен библиотеки на Барболина.

Следующая экскурсия, уже в апреле будущего года, должна пройти в окрестностях улицы Короленко неподалеку от детского фонда лермонтовской библиотеки. Напомним, в этих местах расположена Молодежная секция клуба краеведов.

Очередное заседание клуба намечено на 27 мая, в 12 часов. Пройдет оно в здании библиотеки №76 на улице Барболина, дом 6. Это будет последняя встреча перед летними каникулами.

Фото: предоставлено клубом краеведов района Сокольники.