Ещё
Районные краеведы провели экскурсию по Сокольникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Районные краеведы провели экскурсию по Сокольникам 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
В конце минувшего месяца состоялось традиционное заседание краеведов района Сокольники, в рамках которого были освещены последние новости, а также заслушаны доклады членов клуба.
В ходе заседания председатель клуба краеведов Ф. Евдокимов сообщил, что труды Сергея Клычкова увенчались успехом и в районе появился новый официальный памятник архитектуры — Дача Смирнова. Также глава Клуба рассказал подробнее о проекте «Выпускной 1941 года», в рамках которого постепенно реализуется идея установки памятного знака «Ученикам — Солдатам».
В этот день состоялась вторая пешеходная экскурсия по району, и она увенчалась огромным успехом. В роли экскурсовода выступил глава клуба. Старт прогулке был дан возле лермонтовской библиотеки. Маршрут проследовал по Матросской тишине, Большому Матросскому переулку, набережной реки Яузы, Попову проезду, Рубцовско-Дворцовой улице, а завершилась прогулка там же, где и взяла старт — возле стен библиотеки на Барболина.
Следующая экскурсия, уже в апреле будущего года, должна пройти в окрестностях улицы Короленко неподалеку от детского фонда лермонтовской библиотеки. Напомним, в этих местах расположена Молодежная секция клуба краеведов.
Очередное заседание клуба намечено на 27 мая, в 12 часов. Пройдет оно в здании библиотеки №76 на улице Барболина, дом 6. Это будет последняя встреча перед летними каникулами.
Фото: предоставлено клубом краеведов района Сокольники.
Управа района Сокольники: последние новости
Во дворах на Колодезной улице отремонтируют более 3000 кв.м асфальта К неплательщикам ЖКУ Сокольников применяются меры по взысканию задолженности Более 300 кустарников поселились во дворах Сокольников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера606
В Ставрополе прогремел взрыв10
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели351
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн73
Гости инаугурации и новый лимузин Путина772
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение