ФНС изменила требования к виртуальным документам по НДС 

Налоговики внесли изменения в цифровые форматы документов по учету НДС в связи с новыми правилами их оформления согласно Постановлению Правительства РФ от 19.08.2017 № 981.
Добавлены строки для нового реквизита — кода вида операции при поставке товаров в страны Евразийского экономического союза, графа номера таможенной декларации переименована для указания ее регистрационного номера.
Скорректированы требования к файлам сведений:
журнала учета счетов-фактур;
книги покупок и продаж, их дополнительных листов.
Требования приказа станут обязательными с восьмого мая.