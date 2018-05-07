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ФНС изменила требования к виртуальным документам по НДС
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ФНС изменила требования к виртуальным документам по НДС 

Время бухгалтера 2 часа назад
Налоговики внесли изменения в цифровые форматы документов по учету НДС в связи с новыми правилами их оформления согласно Постановлению Правительства РФ от 19.08.2017 № 981.
Добавлены строки для нового реквизита — кода вида операции при поставке товаров в страны Евразийского экономического союза, графа номера таможенной декларации переименована для указания ее регистрационного номера.
Скорректированы требования к файлам сведений:
журнала учета счетов-фактур;
книги покупок и продаж, их дополнительных листов.
Требования приказа станут обязательными с восьмого мая.
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