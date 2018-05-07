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Скончалась депутат Орского горсовета Ирина Маслова
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Скончалась депутат Орского горсовета Ирина Маслова 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске на 42 году жизни скончалась депутат Орского городского Совета Ирина Маслова.
Ирина Борисовна дважды избиралась депутатом Орского городского Совета по избирательному округу № 4, в городском Совете являлась руководителем территориальной группы Октябрьского района.
Коллеги будут помнить ее как активиста в жизни города и интересного в общении оптимиста, рассказали в горсовете Орска.
Ирина Маслова начала свой карьерный путь в 1998 году менеджером отдела сбыта на кондитерской фабрике «Орские сладости», в 2001 году перешла в должность специалиста по маркетингу в ОАО «Орскнефтеоргсинтез», через три года заняла пост заместителя руководителя службы маркетинга. Ирина Борисовна была членом молодежного Совета организаций профсоюзов Приволжского Федерального округа. Награждена государственными и профсоюзными наградами.
«АиФ Оренбург» выражает свои соболезнования.
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