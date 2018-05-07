Звезды устроили дачный концерт в честь Дня Победы

Жители подмосковного Крекшина уже привыкли к ежегодному музыкальному празднику в честь Дня Победы. Идейным вдохновителем мероприятия является местный житель Лев Лещенко , а на сцену в числе других артистов выходят и те звезды, которые, как и Лев Валерьянович, живут неподалеку.

После официальной части начался концерт звезд эстрады. Нужно отметить, что некоторым его участникам добираться оказалось намного легче и быстрее, чем их коллегам. Так, местный житель Александр Буйнов приехал на велосипеде, а компанию артисту составил любимый пес Марчелло. Этот домашний питомец появился в семье Буйновых три года назад. Выбор был нелегким. Так получилось, что Александр и его супруга Алена симпатизируют собакам разных пород, поэтому начались обсуждения. Все это, возможно, затянулось бы на годы, если бы случайно супруги не наткнулись на изображение щенков бернских зенненхундов. Тогда-то они поняли, что нашли собаку, которая очень нравится им обоим. Правда, купил питомца артист не сам — ему сделали подарок друзья, которые также были в курсе желаний Буйнова.

Еще один местный житель, Лев Лещенко, был, как всегда, улыбчив, подтянут и безупречен на сцене. Кстати, помимо активной гастрольной и благотворительной деятельности Лещенко, как выяснилось, ведет активную жизнь в социальных сетях и даже некоторое время назад завел свой Инстаграм.

Что интересно, согласно слухам, знаменитый певец подписан на Инстаграм Ольги Бузовой и следит за ее творчеством. По слухам, свою страничку Лев Валерьянович завел с подачи друга — Владимира Винокура, который уже давно является заядлым пользователем социальных сетей.