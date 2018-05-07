Как перерасчет отпускных отразится в форме 6-НДФЛ 

Компания выплатила своим сотрудникам премии.
В связи с этим был произведен перерасчет отпускных выплат.
Оказалось, что кому-то из сотрудников нужно отпускные доплатить, а кому-то уменьшить.
Как факты доплаты и уменьшения должны отразиться в форме 6-НДФЛ, если отчет уже отправлен в инспекцию?
Налоговая служба подготовила следующий ответ.
Пересчитанные суммы и в случае доплаты, и в случае уменьшения следует показать в Разделе 1 отчета.
Если отпускные пришлось доплатить, то изменения нужно отразить в периоде доплаты.
Если же выплаты при перерасчете уменьшились, то за период начисления необходимо подготовить уточненную форму расчета.
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