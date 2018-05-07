Как перерасчет отпускных отразится в форме 6-НДФЛ

Компания выплатила своим сотрудникам премии.

В связи с этим был произведен перерасчет отпускных выплат.

Оказалось, что кому-то из сотрудников нужно отпускные доплатить, а кому-то уменьшить.

Как факты доплаты и уменьшения должны отразиться в форме 6-НДФЛ, если отчет уже отправлен в инспекцию?

Пересчитанные суммы и в случае доплаты, и в случае уменьшения следует показать в Разделе 1 отчета.

Если отпускные пришлось доплатить, то изменения нужно отразить в периоде доплаты.

Если же выплаты при перерасчете уменьшились, то за период начисления необходимо подготовить уточненную форму расчета.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»