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Как перерасчет отпускных отразится в форме 6-НДФЛ
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Как перерасчет отпускных отразится в форме 6-НДФЛ 

Время бухгалтера 26 минут назад
Компания выплатила своим сотрудникам премии.
В связи с этим был произведен перерасчет отпускных выплат.
Оказалось, что кому-то из сотрудников нужно отпускные доплатить, а кому-то уменьшить.
Как факты доплаты и уменьшения должны отразиться в форме 6-НДФЛ, если отчет уже отправлен в инспекцию?
Налоговая служба подготовила следующий ответ.
Пересчитанные суммы и в случае доплаты, и в случае уменьшения следует показать в Разделе 1 отчета.
Если отпускные пришлось доплатить, то изменения нужно отразить в периоде доплаты.
Если же выплаты при перерасчете уменьшились, то за период начисления необходимо подготовить уточненную форму расчета.
ПИСЬМО УФНС РФ по г. Москве от 12.03.2018 № 20-15/049940@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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