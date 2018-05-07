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В МИД России прокомментировали подготовку к саммиту КНДР-США
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В МИД России прокомментировали подготовку к саммиту КНДР-США 

РИА Новости 23 минуты назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подготовка к саммиту КНДР-США идёт интенсивно и планомерно, содержательная часть созвучна с «дорожной картой» РФ и Китая, в Москве считают риторическими приемами последний обмен заявлениями между США и КНДР, не склонны преувеличивать их значение, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Я бы не преувеличивал значение применяемых риторических приемов, мы это видели многократно и в прошлом. Главнее, что процесс подготовки ко встрече на высшем уровне, как мы понимаем, идёт в обеих столицах достаточно планомерно и интенсивно. Важно, что содержательная часть этого процесса очень перекликается и очень созвучна тому, что предложено в российско-китайской дорожной карте", — сказал Рябков РИА Новости.
"Мы желаем, конечно, позитивного завершения этих усилий и выхода на понимание, которое откроет реально дорогу к денуклеаризации Корейского полуострова, но сейчас начинать спекулировать по поводу того, что означает обмен этими риторическими ударами, уколами было бы крайне несвоевременно и вредно для проводимой работы", — подчеркнул он.
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