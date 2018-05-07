Николай Ванифатов заявил, что весь мусор после субботников вывезли

Начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов ответил на критику ОНФ по поводу мешков с мусором, которые все еще «украшают» Орел

По мнению «фронтовиков», они стоят еще с субботника, прошедшего 28 апреля. По данным Ванифатова, тот мусор увезли в течение двух дней.

«Выявленные ОНФ мешки появились уже после общегородского субботника», — цитирует чиновника пресс-служба.

Николай Ванифатов отметил, что горожане сейчас активно наводят чистоту, поэтому образуются несанкционированные свалки и переполняются существующие контейнерные площадки. Уборка мест массового скопления мусора ведется силами «Спецавтобазы». За выходные четыре единицы техники вывезли большинство из 27 выявленных свалок.

«Работа по заявкам сотрудников административно-технического контроля территориальных управлений продолжается. Основные очаги перенакопления отмечены рядом с частным сектором в Заводском районе», — пояснил Николай Ванифатов.

По поручению главы администрации Орла Александра Муромского коммунальщики должны «уплотнить» график вывоза мусора, в том числе из общественных мест.

Напомним, представители Общероссийского народного фронта в Орловской области 5 мая обратились в администрацию Орла с предложением принять меры для своевременного вывоза мусора после уборки городских территорий. В качестве примеров в сообщении были указаны улицы Московская и Октябрьская, район Александровского моста, сквер Комсомольцев.

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