О чем говорили Андрей Кармацкий и Тая Лавриненко на самарских «Дизайн-выходных»

В качестве спикеров на дизайн-выходных в Самаре выступили более 30 ведущих специалистов в сфере дизайна и урбанистики. Волга Ньюс приводит основные тезисы лекции, посвященной анализу и визуализации городских данных, с которой выступили основатель студии Urbica Design Андрей Кармацкий и дизайнер-картограф этой студии Тая Лавриненко.

— Название Urbica родилось от латинского «городская ласточка». И смысл существования нашей небольшой экспериментальной студии — решать прикладные задачи применительно к городской среде, делать мир лучше, удобнее.

— Пока дизайнеры-картографы экспериментируют с визуализацией, дизайнеры интерфейсов и разработчики создают прототип приложения. Всего в команде Urbica: шесть картографов, три аналитика данных, четыре разработчика интерфейсов, два менеджера.

— Пример нашей работы — транспортные планировщики. Задача заключалась в том, чтобы свести разнородные картографические данные о пассажиропотоке, скорости движения транспорта, данные мобильных операторов (сколько людей бывает на той или иной территории) в один инструмент. Результатом работы в 2016 году стал проект по оптимизации маршрутов общественного транспорта «Магистраль» и изменение автобусной сети в Москве

— Мы подумали, что было бы прикольно сделать сервис, который поможет пешеходам перемещаться из точки А в точку Б не как можно скорее, как это делают навигационные сервисы Яндекса или Гугла , а строить маршрут по наиболее комфортным улицам, где чище, тише и больше деревьев. Прошлым летом мы запустили такое собственное маленькое приложение.

— Вот-вот выйдет в свет наша интерактивная карта для музея ГУЛАГа, которая показывает, как развивалась система лагерей, сколько людей было репрессировано, сколько погибло. Исходные данные для этого проекта были на бумаге, а для нас это все равно, что их нет. Цифровой картографической информации о том, как менялись границы СССР, нигде не было, поэтому мы пошли в библиотеку, нашли все атласы, карты, оцифровали их и перевели в удобный для нас вид. Такое тоже бывает, когда информацию нужно добывать самим.

— В прошлом году мы участвовали в исследовании городских агломераций. У нас была цель — создать интерактивный инструмент, чтобы пользователь мог понять, как устроены городские агломерации, в чем их особенность.

— Самый первый и самый важный этап в нашей работе — понимание задачи. На этом этапе нужно ответить на три вопроса: 1) зачем вообще это делать; 2) кто пользователь; 3) какой будет визуальный контекст.

— Второй этап — работа с данными, потому что данные для нас — это каркас любого продукта. В большей степени от данных зависит, как будет выглядеть продукт, какая будет визуализация, и как можно будет с ней взаимодействовать.

— То, что мы можем показать на карте, как минимум должно иметь локацию: географические координаты или точный адрес. Карты — это наборы точек, линий и переходов. Сделать из огромного набора данных что-то понятное и удобное — в этом и заключается наша работа.

— Когда мы делали дизайн карты для Maps.me, самым сложным было разобраться в огромном количестве данных со всего мира: 30 типов дорог, 20 типов растительности, гидрография, все объекты инфраструктуры.

— На всех дизайн-конференциях затрагивается вопрос, должен ли дизайнер кодить. В случае, когда мы работаем с данными и визуализацией, ответ однозначный — должен.