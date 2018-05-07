Число пунктов пересечения границы в системе такс-фри выросло вдвое

Правительство дополнило перечень пунктов пропуска через границу РФ , участвующих в системе возврата НДС иностранным гражданам.

Согласно прежней версии регламента в качестве единственного способа покинуть нашу страну морем с выгодой по такс-фри гостям предлагалось только через Владивосток , теперь в него включены Большой и Пассажирский порты Санкт-Петербурга

Количество воздушных пунктов пропуска увеличилось более чем в два раза, помимо крупнейших авиагаваней России названы аэропорты небольших городов, участвующих в ЧМ-2018, это:

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Общее число пограничных точек, через которые иностранные граждане могут вывезти из РФ товары с НДС для последующего возврата налога в соответствии со ст. 169.1 НК РФ достигло восемнадцати.