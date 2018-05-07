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Число пунктов пересечения границы в системе такс-фри выросло вдвое
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Число пунктов пересечения границы в системе такс-фри выросло вдвое 

Время бухгалтера 26 минут назад
Правительство дополнило перечень пунктов пропуска через границу РФ, участвующих в системе возврата НДС иностранным гражданам.
Согласно прежней версии регламента в качестве единственного способа покинуть нашу страну морем с выгодой по такс-фри гостям предлагалось только через Владивосток, теперь в него включены Большой и Пассажирский порты Санкт-Петербурга.
Количество воздушных пунктов пропуска увеличилось более чем в два раза, помимо крупнейших авиагаваней России названы аэропорты небольших городов, участвующих в ЧМ-2018, это:
Волгоград;
Екатеринбург;
Казань
Калининград
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Самара
Саранск
Общее число пограничных точек, через которые иностранные граждане могут вывезти из РФ товары с НДС для последующего возврата налога в соответствии со ст. 169.1 НК РФ достигло восемнадцати.
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