Первые союзники: как Монголия помогла СССР победить Гитлера

Монголия была первой страной, которая вызвалась помочь Советскому Союзу в борьбе с гитлеровской Германией . Монгольские добровольцы воевали в составе Красной армии, а помощь Монголии товарами была сравнима по объему с ленд-лизом.

Первые союзники

Первыми союзниками Советского Союза в борьбе с гитлеровской Германией стала не Великобритания , и не США . Первыми откликнулись с предложением помощи СССР Тувинская республика и Монголия.

Уже 22 июня 1941 года, в первый день войны, в Монголии прошло объединенное заседание Президиума Центрального Комитета Монгольской народно-революционной партии, Президиума Малого Государственного Хурала МНР и Совета министров МНР. [С-BLOCK]

На нём было решено оказать всесильную помощь Советскому Союзу.

В части дипломатических соглашений это было связано с выполнением обязательств Протокола о взаимной помощи между МНР и СССР, принятом 12 марта 1936 года.

Решение, принятое на высшем уровне, было с энтузиазмом встречено монгольским народом. По стране прошла серия митингов и массовых демонстраций. Монголы признали Великую Отечественную войну как свою, и их вклад в общую Победу был бесценным.

Каждая пятая лошадь

Монгольские лошади, неприхотливые и выносливые, были незаменимы на фронтах войны. Такими ресурсами лошадей, кроме Монголии, обладали только Соединенные штаты, но, по-первых, транспортировка амриканских лошадей была связана с рядом трудностей, во-вторых, закупить их нужное количество у частных собственников в США было просто не по силам Советскому Союзу.

Таким образом, именно Монголия стала главным поставщиком лошадей для Красной армии. [С-BLOCK]

Сегодня, говоря о войне, о лошадях вспоминают редко, однако именно они были главной тягловой силой Красной армии, без них были невозможны передислокации армий. До появления в Красной армии моторизированных частей и соединений, конница была единственным маневренным средством оперативного уровня.

Во второй половине войны квалерия осуществляла прорыв вглубь обороны противника, образовывала внешний фронт окружения. В случае, когда наступление шло по шоссейным дорогам приемлемого качества конница не могла поспеть за моторизированными соединениями, но во время рейдов по грунтовым дорогам и бездорожью кавалерия не отставала от мотопехоты.

Но был у конницы и недостаток: она была живой силой и несла потери.

За первый год войны Советский Союз потерял почти половину своего лошадиного поголовья. В июне 1941 года в распоряжении Красной армии было 17,5 миллионов лошадей, к сентябрю 1942 года их осталось 9 миллионов, и это включая молодняк, то есть лошадей, не способных в силу возраста к «службе». [С-BLOCK]

Поставки лошадей из Монголии начались с самого начала войны, в марте 1942 года монголы начали системную «заготовку» лошадей для нужд фронта. В итоге Советскому Союзу Монголией было поставлено 485 тысяч лошадей, 32 тысячи монгольских лошадей передали СССР в качестве подарков монгольские крестьяне-араты. Таким образом, примерно 500 тысяч «монголок» воевали на фронтах Великой Отечественной. Генерал Исса Плиев писал: «…неприхотливая монгольская лошадка рядом с советским танком дошла до Берлина».

По поздним подсчетам, каждая пятая лошадь в Красной армии была монгольской.

Танковая колонна

Монголы «вложились» в дело Победы не только лошадьми, но и помогли Красной армии с техникой. Через полгода после начала войны, 16 января 1942 года в Монголии был объявлен сбор средств с целью приобретения танков для танковой колонны.

Монголы несли в банк буквально все. Из Монголии во Внешторгбанк было перечислено 2,5 млн тугриков, 100 тыс. долларов США, 300 кг. золотых изделий.

На собранные средства было приобретено 32 танка Т-34 и 21 танк Т-70.

Сформированную колонну назвали «Революционная Монголия». Передать её частям РККА 12 января 1943 года приехал сам маршал Чойбалсан. Каждый монгольский танк был назван: «Большой хурал», «От Совета министров МНР», «От ЦК МНРП», «Сухэ Батор», «Маршал Чойбалсан», «Хатан-Батор Максаржав», «Монгольский чекист», «Монгольский арат», «От интеллигенции МНР», «От советских граждан в МНР», «От Малого Хурала».

Эскадрилья

Также Монголия помогла Красной армии наверстать дефицит авиации. В 1943 году в Монголии стали собирать средства на приобретение авиационной эскадрильи «Монгольскиий арат».

К июлю 1943 года было собрано 2 миллиона тугриков.

18 августа Иосиф Сталин лично выразил благодарность руководству МНР за оказанную помощь в формировании эскадрильи: «Премьер-министру МНР маршалу Чойбалсану. От имени Советского правительства и своего лично выражаю сердечную благодарность Вам и в Вашем лице правительству и народу Монгольской Народной Республики, собравшим два миллиона тугриков на строительство эскадрильи боевых самолетов „Монгольский арат“ для Красной Армии, ведущей героическую борьбу с гитлеровскими захватчиками. Желание трудящихся МНР о постройке эскадрильи боевых самолетов „Монгольский арат“ будет исполнено».

Караваны помощи

Помогли монголы Красной армии также продуктами, одеждой, шерстью. Уже в октябре 1941 года из Монголии был отправлен первый эшелон с подарками бойцам Красной армии. Он вез 15000 комплектов зимнего обмундирования, около 3000 индивидуальных подарочных посылок на общую сумму в 1,8 млн тугриков. Также Госбанк СССР получил 587 тыс. тугриков наличными на расходные нужды.

За первые три года войны из Монголии было отправлено восемь эшелонов.

В книге «Эскадрилья „Монгольский арат“, изданной в 1971 году, приводится примерный список того, что монголы отправили на фронт только в одном из эшелонов в ноябре 1942 года: полушубки — 30 115 шт. ; валенки — 30 500 пар; меховые варежки — 31 257 пар; меховые жилеты — 31 090 шт. ; солдатские ремни — 33 300 шт. ; шерстяные фуфайки — 2 290 шт. ; меховые одеяла — 2 011 шт. ; ягодное варенье — 12 954 кг; туши джейранов — 26 758 шт. ; мясо — 316 000 кг; индивидуальные посылки — 22 176 шт. ; колбаса — 84 800 кг; масло — 92 000 кг.

Средства, собранные монголами, были по своему объему равны уровню поставок по ленд-лизу, и это лишний раз подтверждает беспримерное самопожертвование монголов. Зимой 1944 года в МНР даже начался голод.

Добровольцы

Точное количество монгольских добровольцев-участников Великой Отечественной войны до сих пор не установлено, однако историки сходятся на том, что на Восточном фронте принимало участие до 500 монголов. Они воевали в кавалерийских и саперных частях, монголы как хорошие охотники были снайперами. Монгольская армия, за годы войны усиленная и обученная, стала серьезным противовесом Квантунской армии. Благодаря вооруженным силам дружественной Монголии Советский Союза смог передислоцировать на Восточный фронт несколько дивизий с Дальнего Востока

Уже после окончания Великой Отечественной, в августе 1945 года каждый десятый монгол принял участие в Советско-японской войне.

Товарищ Сухов

Одним из многих монголов, сражавшихся в составе Красной армии, был Должинсүрэнгийн Сүхээ. В Советский Союз он приехал ещё до войны, сначала учился в костромском техникуме, был отличником, приехал в Москву повышать квалификацию, потом работал в посольстве МНР, а затем был репрессирован и отправлен на поселение, ходил на судне в Архангельске , а оттуда его мобилизовали на фронт матросом Балтийского флота.

Сложное монгольское имя сократили, и по документам Должинсүрэнгийн Сүхээ стал Суховым.

Он сражался на Ленинградском фронте, многократно перескал линию фронта, брал „языков“, ходил в разведку.

В конце ноября 1943 года часть, в которой служил Сүхээ-Сухов была направлена уничтожить вражескую танковую колонну. Морпех Сухов в том бою был тяжело контужен и ранен. Это было 27 ноября 1943 года.

Позже он будет писать на своем дневнике: „Я очень благодарен тем советским людям, кто спас меня, когда я был ранен“. Из-за тяжести ранения „товарищ Сухов“ был комиссован, хотя и просился обратно на фронт

С 29 января 1944 года он работал ремонтником на пароходе, курсировавшем по реке Мезень, а по возвращении в Монголию участвовал в советско-япоснкой войне и был награжден орденом „Полярная звезда“.