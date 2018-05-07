Областной фестиваль робототехники и технологий «РобоСити‐2018» пройдет в Одинцове 

Его участники узнают о последних трендах из области робототехники, о новейших образовательных нанопрограммах, об использовании передовых нейро изобретениях для улучшения социальной среды и о многом другом.
Цель фестиваля
«РобоСити-2018»
— выявление талантливой молодежи, создание возможностей для демонстрации результатов экспериментальных, исследовательских,
конструкторско-технологических
проектов и для продвижения
научно-технического
творчества и робототехники. На мероприятии будут проведены
мастер-классы
с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями в коррекционно-развивающий
процесс обучения и адаптации их в обществе.
Ребята из Одинцова
когда-то начинали с небольшого кружка, приехали на областной форум
«Я-гражданин
Подмосковья», презентовали свой проект, их поддержал губернатор, и буквально в конце 2017 года на территории правительства Московской области мы провели областной форум «Робосити», сделанный одинцовскими ребятами. В нем приняли участие более 1,5 человек. Теперь фестиваль проводится два раза в год — в мае и в декабре. Разработки юных жителей Подмосковья, представленные на фестивале, получают поддержку. А новички, участвующие в фестивале впервые, получают возможность приобщиться к миру роботов и овладеть знаниями, необходимыми в будущем
— Ирина Плещева, министр правительства Московской области.
Программа фестиваля «
РобоСити-2018»
включает в себя большую конференцию проектов для школьников и их родителей, соревнование роботов, интерактивную выставку и прочие развлечения.
Мастер-классы
участникам проведут ведущие отраслевые образовательные центры, специалисты которых помогут научиться управлять и сразиться на летающих дронах, освоить детям профессию телеведущего, стать воспитанником
робота-помощника
и даже погрузиться в мир физики и химии.
Фестиваль проводится при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, российских и зарубежных компаний, технологического профиля и научно-исследовательских
организаций.
Спикерами и гостями форума станут известные люди, создатели инфраструктурных робототехнических центров, телеведущие, основатели успешных компаний в сфере robotics — Данила Медведев, футуролог, телеведущий, Илья Чех, генеральный директор компании «Моторика», генеральный директор Дмитрий Мартынов «Сеть кружков робототехники Роболатория», Олег Шунаев, Александр Байкин и многие другие.
Завершится финал церемонией награждения победителей соревнований
«РобоСити-2018»
по робототехнике и it-марафона
— детский хакатон.