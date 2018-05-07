Областной фестиваль робототехники и технологий «РобоСити‐2018» пройдет в Одинцове

Его участники узнают о последних трендах из области робототехники, о новейших образовательных нанопрограммах, об использовании передовых нейро изобретениях для улучшения социальной среды и о многом другом.

Цель фестиваля

«РобоСити-2018»

— выявление талантливой молодежи, создание возможностей для демонстрации результатов экспериментальных, исследовательских,

конструкторско-технологических

проектов и для продвижения

научно-технического

творчества и робототехники. На мероприятии будут проведены

мастер-классы

с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями в коррекционно-развивающий

процесс обучения и адаптации их в обществе.

Ребята из Одинцова

когда-то начинали с небольшого кружка, приехали на областной форум

«Я-гражданин

Подмосковья », презентовали свой проект, их поддержал губернатор, и буквально в конце 2017 года на территории правительства Московской области мы провели областной форум «Робосити», сделанный одинцовскими ребятами. В нем приняли участие более 1,5 человек. Теперь фестиваль проводится два раза в год — в мае и в декабре. Разработки юных жителей Подмосковья, представленные на фестивале, получают поддержку. А новички, участвующие в фестивале впервые, получают возможность приобщиться к миру роботов и овладеть знаниями, необходимыми в будущем

Программа фестиваля «

РобоСити-2018»

включает в себя большую конференцию проектов для школьников и их родителей, соревнование роботов, интерактивную выставку и прочие развлечения.

Мастер-классы

участникам проведут ведущие отраслевые образовательные центры, специалисты которых помогут научиться управлять и сразиться на летающих дронах, освоить детям профессию телеведущего, стать воспитанником

робота-помощника

и даже погрузиться в мир физики и химии.

Фестиваль проводится при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, российских и зарубежных компаний, технологического профиля и научно-исследовательских

организаций.

Спикерами и гостями форума станут известные люди, создатели инфраструктурных робототехнических центров, телеведущие, основатели успешных компаний в сфере robotics — Данила Медведев, футуролог, телеведущий, Илья Чех , генеральный директор компании «Моторика», генеральный директор Дмитрий Мартынов «Сеть кружков робототехники Роболатория», Олег Шунаев, Александр Байкин и многие другие.

Завершится финал церемонией награждения победителей соревнований

«РобоСити-2018»

по робототехнике и it-марафона

— детский хакатон.