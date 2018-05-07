Ещё
Областной фестиваль робототехники и технологий «РобоСити‐2018» пройдет в Одинцове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Областной фестиваль робототехники и технологий «РобоСити‐2018» пройдет в Одинцове 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Его участники узнают о последних трендах из области робототехники, о новейших образовательных нанопрограммах, об использовании передовых нейро изобретениях для улучшения социальной среды и о многом другом.
Цель фестиваля
«РобоСити-2018»
— выявление талантливой молодежи, создание возможностей для демонстрации результатов экспериментальных, исследовательских,
конструкторско-технологических
проектов и для продвижения
научно-технического
творчества и робототехники. На мероприятии будут проведены
мастер-классы
с целью вовлечения детей с ограниченными возможностями в  коррекционно-развивающий
процесс обучения и адаптации их в обществе.
Ребята из Одинцова
когда-то  начинали с небольшого кружка, приехали на областной форум
«Я-гражданин
Подмосковья», презентовали свой проект, их поддержал губернатор, и буквально в конце 2017 года на территории правительства Московской области мы провели областной форум «Робосити», сделанный одинцовскими ребятами. В нем приняли участие более 1,5 человек. Теперь фестиваль проводится два раза в год — в мае и в декабре. Разработки юных жителей Подмосковья, представленные на фестивале, получают поддержку. А новички, участвующие в фестивале впервые, получают возможность приобщиться к миру роботов и овладеть знаниями, необходимыми в будущем
Ирина Плещева, министр правительства Московской области.
Программа фестиваля «
РобоСити-2018»
включает в себя большую конференцию проектов для школьников и их родителей, соревнование роботов, интерактивную выставку и прочие развлечения.
Мастер-классы
участникам проведут ведущие отраслевые образовательные центры, специалисты которых помогут научиться управлять и сразиться на летающих дронах, освоить детям профессию телеведущего, стать воспитанником
робота-помощника
и даже погрузиться в мир физики и химии.
Фестиваль проводится при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, российских и зарубежных компаний, технологического профиля и  научно-исследовательских
организаций.
Спикерами и гостями форума станут известные люди, создатели инфраструктурных робототехнических центров, телеведущие, основатели успешных компаний в сфере robotics — Данила Медведев, футуролог, телеведущий, Илья Чех, генеральный директор компании «Моторика», генеральный директор Дмитрий Мартынов «Сеть кружков робототехники Роболатория», Олег Шунаев, Александр Байкин и многие другие.
Завершится финал церемонией награждения победителей соревнований
«РобоСити-2018»
по робототехнике и  it-марафона
— детский хакатон.
360tv.ru: последние новости
МЧС не выявило превышения радиационного фона на полигоне «Ядрово» Журнал Newsweek рассказал о победе России в Сирии Четыре БТР и арсенал оружия нашли у самарского адвоката
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина324
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев153
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели263
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»154
Путин назвал цель своей жизни305
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение