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Новинки робототехники представят на фестивале в Одинцове 12 мая
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Новинки робототехники представят на фестивале в Одинцове 12 мая 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Гости фестиваля «РобоСити-2018» смогут узнать о последних трендах робототехники и новейших образовательных нано-программах 12 мая в подмосковном Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
«12 мая в Одинцове пройдет ежегодный областной открытый фестиваль робототехники и технологий «РобоСити-2018». Цель фестиваля «РобоСити-2018»: выявление талантливой молодежи, создание возможностей для демонстрации результатов экспериментальных, исследовательских, конструкторско-технологических проектов и для продвижения научно-технического творчества и робототехники», — говорится в сообщении.
Фестиваль проводится при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, российских и зарубежных компаний, технологического профиля и научно-исследовательских организаций.
Как отмечается в сообщении, спикерами форума станут известные люди, создатели инфраструктурных робототехнических центров, телеведущие, основатели успешных компаний в сфере robotics — Данила Медведев, футуролог, телеведущий, Илья Чех, генеральный директор компании «Моторика», генеральный директор «Сеть кружков робототехники Роболатория» Дмитрий Мартынов и многие другие.
Финалом мероприятия станет церемония награждения победителей соревнований «РобоСити-2018» по робототехнике и IT-марафона — детский Хакатон.
«Разработки юных жителей Подмосковья, представленные на фестивале, получают поддержку. А новички, участвующие в фестивале впервые, получают возможность приобщиться к миру роботов и овладеть знаниями, необходимыми в будущем», — рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
В программе фестиваля состоится большая конференция, соревнования роботов, мастер-классы по конструированию, программированию и управлению роботами, интерактивная выставка, выступления ведущих экспертов в области IT и робототехники, развлечения для участников и зрителей.
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