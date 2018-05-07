Жители Екатеринбурга проигнорировали митинги в честь инаугурации Путина

Занятые властями Свердловской области площадки для митингов в честь инаугурации Путина в назначенный день были пустыми.

Об этом сообщает «Zнак» со ссылкой на свердловское отделение «Левого фронта». Активисты говорят, что пытались добиться согласования митинга 7 мая на нескольких площадках Екатеринбурга : у памятника Ленину, в Историческом сквере и у памятника Попову и на площади Труда.

Члены «Левого фронта» утверждают, что власти Свердловской области отказали в согласовании этих митингов из-за занятости этих площадок в день инаугурации Владимира Путина . Активисты движении обошли все площадки, из которых на деле занята была лишь одна.

В «Левом фронте» считают, что власти области намеренно ввели оппозиционеров в заблуждение: «Возникает основание предполагать, что министерство общественной безопасности фальсифицирует данные о заявленных в этих местах публичных мероприятиях с целью воспрепятствования проведению нашего митинга в связи с заявленной темой».