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Останки стрелка, погибшего в ВОВ в сбитом бомбардировщике, привезли на родину в Ижевск
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Останки стрелка, погибшего в ВОВ в сбитом бомбардировщике, привезли на родину в Ижевск 

ТАСС 28 минут назад
ИЖЕВСК, 7 мая. /ТАСС/. Панихиду по погибшему во время Великой Отечественной войне стрелку-радисту, останки которого привезли в Ижевск, провели в Михаило-Архангельском соборе Удмуртии, сообщает в понедельник пресс-служба Ижевской епархии.
"Если человеческие останки погребены не по-христиански, то мы говорим: «в поругании погребены». Сколько еще таких воинов находятся на полях сражений? Низкий поклон тем поисковым отрядам, которые занимаются этой прекрасной, нужной работой", — приводит пресс-служба слова митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина, совершившего панихиду.
В епархии уточнили, что останки будут переданы родственникам и погребены с почестями на территории воинского мемориала на Северном кладбище в начале июня.
По данным пресс-службы, останки воздушного стрелка-радиста старшего сержанта Александра Васильевича Осинцева, уроженца Ижевска были найдены поисковым отрядом «Пирамида» города Холм Новгородской области и опознаны по документам.
Бомбардировщик ДБ-3А из состава 22-го дальнего бомбардировочного авиаполка, в котором служил Осинцев, был сбит во время боевого вылета 7 августа 1941 года и затонул в Рдейском болоте Холмского района. Около двух лет добровольцы вели поиски самолета и провели операцию по извлечению обломков из болота.
По информации удмуртской поисковой организации «Долг», в Ижевске у воздушного стрелка остались родственники, которые ничего не знали о его судьбе 77 лет. В пресс-службе администрации Ижевска уточнили, что Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда готов принять на хранение и реставрацию некоторые личные вещи воина и к 73-й годовщине Победы организовать экспозицию.
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