Останки стрелка, погибшего в ВОВ в сбитом бомбардировщике, привезли на родину в Ижевск

ИЖЕВСК , 7 мая. / ТАСС /. Панихиду по погибшему во время Великой Отечественной войне стрелку-радисту, останки которого привезли в Ижевск, провели в Михаило-Архангельском соборе Удмуртии , сообщает в понедельник пресс-служба Ижевской епархии.

"Если человеческие останки погребены не по-христиански, то мы говорим: «в поругании погребены». Сколько еще таких воинов находятся на полях сражений? Низкий поклон тем поисковым отрядам, которые занимаются этой прекрасной, нужной работой", — приводит пресс-служба слова митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина, совершившего панихиду.

В епархии уточнили, что останки будут переданы родственникам и погребены с почестями на территории воинского мемориала на Северном кладбище в начале июня.

По данным пресс-службы, останки воздушного стрелка-радиста старшего сержанта Александра Васильевича Осинцева, уроженца Ижевска были найдены поисковым отрядом «Пирамида» города Холм Новгородской области и опознаны по документам.

Бомбардировщик ДБ-3А из состава 22-го дальнего бомбардировочного авиаполка, в котором служил Осинцев, был сбит во время боевого вылета 7 августа 1941 года и затонул в Рдейском болоте Холмского района. Около двух лет добровольцы вели поиски самолета и провели операцию по извлечению обломков из болота.

По информации удмуртской поисковой организации «Долг», в Ижевске у воздушного стрелка остались родственники, которые ничего не знали о его судьбе 77 лет. В пресс-службе администрации Ижевска уточнили, что Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда готов принять на хранение и реставрацию некоторые личные вещи воина и к 73-й годовщине Победы организовать экспозицию.