Возле остановки «Кинотеатр „Витязь“» появилась урна 

Два жителя указали властям на отсутствие урны возле остановки общественного транспорта «Кинотеатр „Витязь“». Свои сообщения они оставили на портале «Наш город». Уже на следующий день урну установили.
О проделанной работе перед жителем отчитался префект ЮЗАО Олег Волков. В ответ на обращение одного из жителей он оставил следующее сообщение: «Уважаемый пользователь, сообщаем, что по Вашему обращению нарушение устранено, урна установлена. В том числе и по похожему обращению. Приносим извинения за доставленные неудобства».