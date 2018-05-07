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Возле остановки «Кинотеатр „Витязь“» появилась урна
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Возле остановки «Кинотеатр „Витязь“» появилась урна 

Коньково 29 минут назад
Фото: Коньково
Два жителя указали властям на отсутствие урны возле остановки общественного транспорта «Кинотеатр „Витязь“». Свои сообщения они оставили на портале «Наш город». Уже на следующий день урну установили.
О проделанной работе перед жителем отчитался префект ЮЗАО Олег Волков. В ответ на обращение одного из жителей он оставил следующее сообщение: «Уважаемый пользователь, сообщаем, что по Вашему обращению нарушение устранено, урна установлена. В том числе и по похожему обращению. Приносим извинения за доставленные неудобства».
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