Возле остановки «Кинотеатр „Витязь“» появилась урна

Два жителя указали властям на отсутствие урны возле остановки общественного транспорта «Кинотеатр „Витязь“». Свои сообщения они оставили на портале «Наш город». Уже на следующий день урну установили.