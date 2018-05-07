Премьер Чехии опроверг производство, тестирование и складирование «Новичка» в стране 

БРАТИСЛАВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в понедельник опроверг информацию о производстве и тестировании нервно-паралитического вещества «Новичок» в Чехии, с которой недавно выступил президент республики Милош Земан. Об этом глава правительства заявил, согласно Чешскому радио, после встречи с руководителями национальных спецслужб.
"В Чехии не производилось, не тестировалось и не складировалось [нервно-паралитическое вещество] «Новичок», — подчеркнул он.
Андрей Бабиш отметил, что к этому выводу пришли главы Службы безопасности Чехии (контрразведки) и военной разведки. Между тем Земан, сославшись на данные военной разведки, в интервью пражскому телеканалу Barrandov сообщил, что в ноябре прошлого года в военно-исследовательском институте ВС Чехии в городе Брно в незначительном количестве был произведен и тестирован «Новичок». После испытаний вещество было сразу уничтожено.