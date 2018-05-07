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В Евросоюзе заявили, что не изменят позицию по иранской сделке
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В Евросоюзе заявили, что не изменят позицию по иранской сделке 

ТАСС 31 минуту назад
БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Позиция Евросоюза по сделке по иранскому атому не изменится, сообщество выступает за полную реализацию соглашения. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, комментируя возможный выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.
"Мы ясно сказали, что Евросоюз со своей стороны продолжит быть приверженным полной реализации соглашения, и это не меняется. В позиции ЕС нет изменений", — сказала она. Косьянчич подчеркнула, что соглашение действует и дает результаты. "МАГАТЭ 10 раз уже подтверждала, что соглашение выполняется", — добавила представитель ЕС.
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, Вашингтон отменил рестрикции.
Президент США Дональд Трамп не раз уже утверждал, что иранская сделка не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда Тегеран получит его в свое распоряжение. 12 января 2018 года, когда подошло время очередной «сертификации» соглашения, глава администрации США оставил в силе режим заморозки санкций против Ирана, но предупредил, что больше делать этого не будет. Как ожидается, президент объявит о своем решении до 12 мая.
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