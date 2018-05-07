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В Екатеринбурге увековечат имена 180 воинов, погибших в свердловских госпиталях
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В Екатеринбурге увековечат имена 180 воинов, погибших в свердловских госпиталях 

ТАСС 31 минуту назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Поисковики установили имена 180 красноармейцев и красных командиров, которые погибли в госпиталях Свердловска в годы Великой Отечественной войны, их имена увековечат на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. Об этом сообщила в понедельник председатель региональной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Елена Скуратова на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.
"Нам удалось найти 180 фамилий красноармейцев и красных командиров, которые умерли в госпиталях Свердловска, но чьи имена не увековечены ни на Михайловском кладбище, ни на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. 7 мая администрация города Екатеринбурга сдает объекты и устанавливает новые плиты на Широкореченском мемориале, на котором размещены имена этих солдат", — сказала Скуратова.
Она добавила, что десятки добровольцев из Первоуральска, Ревды и Екатеринбурга отправились в экспедиции в Новгородскую, Псковскую, Ленинградскую и Волгоградскую области на места боев Великой Отечественной войны. «Всего за сезон выезжает порядка 320 человек. Каждая экспедиция длится более двух недель», — уточнила Скуратова.
В День Победы уральские поисковики в 13 городах Свердловской области проведут акцию «Вспомним всех поименно». По словам руководителя поискового отряда «Ровесник» Екатеринбурга Алены Щербаковой, любой желающий сможет обратиться к добровольцу и запросить информацию о своих родных, погибших или пропавших без вести в военные годы.
"После получения анкеты волонтеры приступят к поиску информации в электронной Книге памяти Свердловской области, на сайтах министерства обороны. Будет задействовано 100 волонтеров, которые прошли обучение по специальной программе", — пояснила Щербакова.
До 9 мая в Екатеринбурге 800 волонтеров из 24 городов региона поочередно будут нести «Вахту памяти» на площади Коммунаров у Вечного огня.
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