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В США рассказали, когда упадут два российских спутника-разведчика
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В США рассказали, когда упадут два российских спутника-разведчика 

РИА Новости 36 минут назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сразу два выработавших свой ресурс российских спутника радиоэлектронной разведки «Целина», как ожидается, сойдут с орбиты и сгорят в плотных слоях атмосферы 11 и 12 мая 2018 года, следует из данных, опубликованных одним из специализированных сайтов Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).
Первым станет спутник системы «Целина» ("Космос-1378", или 13271 по классификации NORAD), который распадется в пятницу, 11 мая. В субботу, 12 мая, со орбиты сойдет «Целина-Д» ("Космос-1825", или 17566 по классификации NORAD).
Космический аппарат «Целина» был выведен на орбиту в июне 1982 года с космодрома Плесецк на ракете «Циклон-3», «Целина-Д» — в ноябре 1981 года тоже с Плесецка на «Kосмосе-11K65M».
"Целина" — советская, а позднее и российская космическая система радиотехнической разведки и одноимённая серия космических аппаратов. Предназначена для регистрации из космоса излучений наземных радиотехнических средств в широком диапазоне частот электромагнитного спектра, позволяя, таким образом, определять координаты радиоизлучающих объектов, устанавливать их назначение, тип, характеристики, режимы работы.
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