Социальной рекламы ко Дню Победы недостаточно в Новосибирске

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло провел 7 мая рабочее совещание по вопросам размещения в Новосибирске объектов наружной рекламы к 9 Мая — 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы — это священный праздник для всех жителей нашей страны. Важно, чтобы ветераны Великой Отечественной войны чувствовали глубочайшую признательность, которую мы к ним испытываем», — подчеркнул полпред. По мнению Сергея Меняйло, это должно проявляться и через праздничное оформление городских пространств.

По информации специалистов, на территории Новосибирска располагается более 3 тысяч рекламных конструкций всех видов.

Из них на 4 мая текущего года под размещение социальной рекламы с тематикой Дня Победы задействовано менее 300 объектов.

Полпред отметил, что такой объем рекламы недостаточен. По его мнению, социальная реклама, посвященная Великой Победе, должна занимать не менее половины городских рекламных площадей в период празднования и проведения торжественных мероприятий.

«До 9 Мая осталось еще немного времени, необходимо использовать его, чтобы обеспечить оформление городских территорий в едином стиле, основная идея которого –передать молодому поколению историческую правду о героических подвигах, совершавшихся на фронтах и в тылу войны, — цитирует Сергея Меняло пресс-центр полпредства. — В целом в субъектах Федерации округа представителям региональных органов власти, органов местного самоуправления совместно с представителями рекламного бизнеса следует системно использовать возможности социальной рекламы для решения задач патриотического и духовно-нравственного воспитания».