Ещё
Социальной рекламы ко Дню Победы недостаточно в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Социальной рекламы ко Дню Победы недостаточно в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 35 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло провел 7 мая рабочее совещание по вопросам размещения в Новосибирске объектов наружной рекламы к 9 Мая — 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«День Победы — это священный праздник для всех жителей нашей страны. Важно, чтобы ветераны Великой Отечественной войны чувствовали глубочайшую признательность, которую мы к ним испытываем», — подчеркнул полпред. По мнению Сергея Меняйло, это должно проявляться и через праздничное оформление городских пространств.
По информации специалистов, на территории Новосибирска располагается более 3 тысяч рекламных конструкций всех видов.
Из них на 4 мая текущего года под размещение социальной рекламы с тематикой Дня Победы задействовано менее 300 объектов.
Полпред отметил, что такой объем рекламы недостаточен. По его мнению, социальная реклама, посвященная Великой Победе, должна занимать не менее половины городских рекламных площадей в период празднования и проведения торжественных мероприятий.
«До 9 Мая осталось еще немного времени, необходимо использовать его, чтобы обеспечить оформление городских территорий в едином стиле, основная идея которого –передать молодому поколению историческую правду о героических подвигах, совершавшихся на фронтах и в тылу войны, — цитирует Сергея Меняло пресс-центр полпредства. — В целом в субъектах Федерации округа представителям региональных органов власти, органов местного самоуправления совместно с представителями рекламного бизнеса следует системно использовать возможности социальной рекламы для решения задач патриотического и духовно-нравственного воспитания».
Все новости Новосибирской области: последние новости
Парад 9 Мая 2018 смотреть онлайн в Новосибирске Бессмертный полк 9 Мая 2018 в Новосибирске – место и время сбора Самую красивую студентку России 2018 выбрали в Новосибирске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина330
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев153
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели265
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»156
Путин назвал цель своей жизни306
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение