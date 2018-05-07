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В Коломне задержали противников мусорного полигона, в том числе — священника
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В Коломне задержали противников мусорного полигона, в том числе — священника 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Около десятка жителей Коломны, выступающих против мусорного полигона «Воловичи», задержаны у поселения Первомайское, сообщил «Интерфаксу» представитель активистов Вячеслав Егоров.
По его словам, утром задержали его самого, еще шесть человек и священника отца Игоря, который тоже протестовал против местного полигона.
Затем задержанных отпустили из отделения полиции. В отношении Егорова составлены административные протоколы по статьям 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.2.5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Кодекса об административных нарушениях.
Егоров добавил, что активисты были задержаны у поселения Первомайское на пешеходном переходе, куда люди приходят, чтобы не пускать мусорные фуры.
Утром в Коломне активисты ждали приезда представителя СПЧ Евгения Тимонина, сообщил Егоров РБК. Сам Евгений Тимонин сказал РБК, что планирует сегодня прибыть в Коломну для выяснения обстоятельств задержаний активистов, находившихся у полигона «Воловичи» и выступавших против ввоза мусора с других городов на его территорию.
25 марта активисты рассказали, что перекрыли дорогу, ведущую на мусорный полигон «Воловичи». 28 марта стало известно о первых задержаниях местных жителей на акциях протеста против свалки.
На следующий день, 29 марта, директор мусорного полигона Владимир Плясунов уволился по собственному желанию. 4 апреля в Минэкологии Подмосковья сообщили РБК, что на полигоне «Воловичи» в Коломне обнаружен разлив фильтрата.
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