В Коломне задержали противников мусорного полигона, в том числе — священника

По его словам, утром задержали его самого, еще шесть человек и священника отца Игоря, который тоже протестовал против местного полигона.

Затем задержанных отпустили из отделения полиции. В отношении Егорова составлены административные протоколы по статьям 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.2.5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Кодекса об административных нарушениях.

Егоров добавил, что активисты были задержаны у поселения Первомайское на пешеходном переходе, куда люди приходят, чтобы не пускать мусорные фуры.

Утром в Коломне активисты ждали приезда представителя СПЧ Евгения Тимонина , сообщил Егоров РБК. Сам Евгений Тимонин сказал РБК , что планирует сегодня прибыть в Коломну для выяснения обстоятельств задержаний активистов, находившихся у полигона «Воловичи» и выступавших против ввоза мусора с других городов на его территорию.

25 марта активисты рассказали, что перекрыли дорогу, ведущую на мусорный полигон «Воловичи». 28 марта стало известно о первых задержаниях местных жителей на акциях протеста против свалки.