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Мероприятие в честь Дня Победы проведут в библиотеке имени Ивана Бунина
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Мероприятие в честь Дня Победы проведут в библиотеке имени Ивана Бунина 

Управа Пресненского района города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники библиотеки имени Ивана Бунина готовят мероприятие, посвященное 73-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Оно пройдет 13 мая.
— Гости смогут поделиться воспоминаниями своих знакомых и родственников о годах войны, — отметили сотрудники читальни.
Там добавили, что собравшиеся послушают стихи по теме и музыкальные номера.
Мероприятие пройдет бесплатно. Начало в 16:00. Библиотека находится по адресу: улица 1905 года, дом 3.
Напомним, жители района могут поучаствовать в формировании стенда «Бессмертный полк», который разместят около храма Вознесения Господня (Малое Вознесение). Мероприятие состоится 5 мая.
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