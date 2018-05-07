Мероприятие в честь Дня Победы проведут в библиотеке имени Ивана Бунина

Сотрудники библиотеки имени Ивана Бунина готовят мероприятие, посвященное 73-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Оно пройдет 13 мая.

— Гости смогут поделиться воспоминаниями своих знакомых и родственников о годах войны, — отметили сотрудники читальни.

Там добавили, что собравшиеся послушают стихи по теме и музыкальные номера.

Мероприятие пройдет бесплатно. Начало в 16:00. Библиотека находится по адресу: улица 1905 года, дом 3.

Напомним, жители района могут поучаствовать в формировании стенда «Бессмертный полк», который разместят около храма Вознесения Господня (Малое Вознесение). Мероприятие состоится 5 мая.