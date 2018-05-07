В Газпроме рассказали, от чего зависит решение о «Северном потоке — 3»

Глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания будет строить газопровод «Северный поток — 3» при наличии спроса на газ.

«Это, конечно, зависит от спроса на наш российский газ», — сказал Миллер, передает ТАСС . По его словам, Газпром будет продолжать масштабные проекты.

Миллер подчеркнул, что если спрос на газ будет расти «еще более высокими темпами», Газпром будет готов «удовлетворить этот спрос в полном объеме». «Мы можем нашим потребителям за рубежом поставить газа столько, сколько будет нужно», — отметил он.

Миллер также добавил, потенциал у компании есть.

В апреле зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что компания готова построить газопровод «Северный поток — 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.